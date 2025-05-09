https://1prime.ru/20250509/atr-857421992.html
Фондовые индексы АТР в основном выросли по итогам недели
Фондовые индексы АТР в основном выросли по итогам недели - 09.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном выросли по итогам недели
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики, а по итогам недели, за исключением австралийского... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T11:46+0300
2025-05-09T11:46+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики, а по итогам недели, за исключением австралийского S&P/ASX 200, продемонстрировали рост, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,3%, до 3 342 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 1 970,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,4%, до 22 867,74 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,09%, до 2 577,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,48%, до 8 231,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,51%, до 37 485,5 пункта. За неделю Shanghai Composite вырос на 1,9%, Shenzhen Composite - на 2,9%, Hang Seng Index - на 1,2%, KOSPI - на 0,7%, Nikkei 225 - на 1,8%. При этом S&P/ASX 200 по итогам завершающейся недели символически снизился - на 0,08%. Рынки находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая. В пятницу инвесторы также обратили внимание на китайскую макростатистику. Объем экспорта страны в январе-апреле вырос на 6,4%, в то время как импорт сократился на 5,2%.
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рынок, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, атр
Экономика, Рынок, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР
Фондовые индексы АТР в основном выросли по итогам недели
Фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики и в целом выросли за неделю
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики, а по итогам недели, за исключением австралийского S&P/ASX 200, продемонстрировали рост, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,3%, до 3 342 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 1 970,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,4%, до 22 867,74 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,09%, до 2 577,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,48%, до 8 231,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,51%, до 37 485,5 пункта.
За неделю Shanghai Composite вырос на 1,9%, Shenzhen Composite - на 2,9%, Hang Seng Index - на 1,2%, KOSPI - на 0,7%, Nikkei 225 - на 1,8%. При этом S&P/ASX 200 по итогам завершающейся недели символически снизился - на 0,08%.
Рынки находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая.
В пятницу инвесторы также обратили внимание на китайскую макростатистику. Объем экспорта страны в январе-апреле вырос на 6,4%, в то время как импорт сократился на 5,2%.
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