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Авторы молдавского учебника по истории оскорбили советских солдат

Авторы молдавского учебника по истории оскорбили советских солдат - 09.05.2025, ПРАЙМ

Авторы молдавского учебника по истории оскорбили советских солдат

Авторы молдавского учебника по истории оскорбили советских солдат, освобождавших Берлин, забыв, что в их рядах были и молдаване, передает корреспондент РИА... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T05:47+0300

2025-05-09T05:47+0300

2025-05-09T05:47+0300

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КИШИНЕВ, 9 мая - ПРАЙМ. Авторы молдавского учебника по истории оскорбили советских солдат, освобождавших Берлин, забыв, что в их рядах были и молдаване, передает корреспондент РИА Новости. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун заявил, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. Необъективность учебника особенно заметна при описании победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Авторы учебника отмечают "ожесточенное сопротивление" немцев, а также смакуют ужас жителей Берлина. При этом они очень скупо освещали ущерб, который был нанесен немцами жителям Советского Союза, к примеру, о блокаде Ленинграда в учебнике нет ни строчки. Взятие Берлина в учебнике описывается с точки зрения анонимной жительницы немецкой столицы тех лет, которая жалуется на шум от советских солдат, а также иронично зовет их "героями" и сравнивает с дикарями. "Когда вчитываешься в учебник по истории румын, понимаешь, что большей лжи и лицемерия еще не видела молдавская земля. Советские солдаты в Берлине - это оккупанты, дикари, а не освободители Европы от фашизма. Учебник по истории румын сравнивает наших дедов, дошедших до Берлина, с шимпанзе, спустя 80 лет оскверняя память тех, кто погибал в последних боях в логове фашистского зверя", - так комментирует текст учебника глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Он напомнил, что тысячи молдаван принимали участие в штурме Берлина, сотни погибли и остались в немецкой земле навсегда, но их правнукам на уроках истории рассказывают, что предками нельзя гордиться. Как ранее сообщил РИА Новости генсек СНГ Сергей Лебедев, из всех стран СНГ только Молдавия и Украина не будут участвовать в торжествах в Москве. Посол России в Молдавии Олег Озеров обратил внимание на то, что сегодня снова предпринимается попытка сплачивать народы Европы против России на основе нацистских, фашистских идей, которые однажды уже потерпели поражение от рук советских солдат. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади Кишинева 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович 25 апреля заявил, что общественники и молдавская оппозиция намерены провести в День Победы шествие "Бессмертного полка" на центральной площади Кишинева, несмотря на отказ властей согласовать маршрут. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

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общество , мировая экономика, молдавия, берлин, кишинев, майя санду, снг