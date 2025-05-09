Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250509/azija-857415442.html
Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии
Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии - 09.05.2025, ПРАЙМ
Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии
Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии из-за пакистано-индийского конфликта, время в... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T07:02+0300
2025-05-09T07:02+0300
бизнес
пакистан
индия
исламабад
uzbekistan airways
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857415442.jpg?1746763360
ТАШКЕНТ, 9 мая - ПРАЙМ. Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии из-за пакистано-индийского конфликта, время в пути увеличится минимум на полтора часа, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "В целях обеспечения максимальной безопасности полётов, а также с учётом временных ограничений на пролет в районе границы Пакистана и Индии, маршруты рейсов в ряд городов, таких как: Дели, Мумбай, Бангкок, Куала-Лумпур, Пхукет, будут изменены", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airways. По предварительным расчетам, время в пути по данным направлениям увеличится от полутора часов и более, уточнили в пресс-службе. В авиакомпании также не исключили изменений в списке городов и дополнительной корректировки маршрутов. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
пакистан
индия
исламабад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, пакистан, индия, исламабад, uzbekistan airways, мид
Бизнес, ПАКИСТАН, ИНДИЯ, Исламабад, Uzbekistan Airways, МИД
07:02 09.05.2025
 
Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии

Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 9 мая - ПРАЙМ. Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии из-за пакистано-индийского конфликта, время в пути увеличится минимум на полтора часа, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"В целях обеспечения максимальной безопасности полётов, а также с учётом временных ограничений на пролет в районе границы Пакистана и Индии, маршруты рейсов в ряд городов, таких как: Дели, Мумбай, Бангкок, Куала-Лумпур, Пхукет, будут изменены", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airways.
По предварительным расчетам, время в пути по данным направлениям увеличится от полутора часов и более, уточнили в пресс-службе.
В авиакомпании также не исключили изменений в списке городов и дополнительной корректировки маршрутов.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
 
БизнесПАКИСТАНИНДИЯИсламабадUzbekistan AirwaysМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала