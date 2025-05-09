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Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии

Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии - 09.05.2025, ПРАЙМ

Uzbekistan airways изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии

Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии из-за пакистано-индийского конфликта, время в... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T07:02+0300

2025-05-09T07:02+0300

2025-05-09T07:02+0300

бизнес

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исламабад

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мид

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ТАШКЕНТ, 9 мая - ПРАЙМ. Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, изменит маршруты полетов в страны Юго-Восточной Азии из-за пакистано-индийского конфликта, время в пути увеличится минимум на полтора часа, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "В целях обеспечения максимальной безопасности полётов, а также с учётом временных ограничений на пролет в районе границы Пакистана и Индии, маршруты рейсов в ряд городов, таких как: Дели, Мумбай, Бангкок, Куала-Лумпур, Пхукет, будут изменены", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airways. По предварительным расчетам, время в пути по данным направлениям увеличится от полутора часов и более, уточнили в пресс-службе. В авиакомпании также не исключили изменений в списке городов и дополнительной корректировки маршрутов. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

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бизнес, пакистан, индия, исламабад, uzbekistan airways, мид