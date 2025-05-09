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Россия и Бразилия обсудят важные проекты в области энергетики - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Бразилия обсудят важные проекты в области энергетики
Россия и Бразилия обсудят важные проекты в области энергетики - 09.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Бразилия обсудят важные проекты в области энергетики
Бразилия обсуждает с властями и бизнесом России важные проекты в энергетике, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T11:43+0300
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энергетика
россия
бразилия
мировая энергетика
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Бразилия обсуждает с властями и бизнесом России важные проекты в энергетике, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. "Министр по добыче полезных ископаемых и энергетике, который находится здесь (в России – ред.), уже встретился со своим (российским) коллегой и российскими компаниями в сфере энергетики и обсудил важные проекты", - сказал Виейра. Он также сообщил, что министр науки и технологий Бразилии Лусиана Сантус подписала в России в четверг два важных соглашения. "Россия добилась очень важных технологических достижений в областях, предусмотренных этими двумя соглашениями, и я уверен, что эти документы... будут очень полезны как для Бразилии, так и для России", - отметил Виейра.
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россия, бразилия, мировая энергетика
Энергетика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, мировая энергетика
11:43 09.05.2025 (обновлено: 11:44 09.05.2025)
 
Россия и Бразилия обсудят важные проекты в области энергетики

МИД Бразилии: Бразилия обсудит с Россией важные проекты в энергетике

© CC BY 2.0 / abdallahhФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© CC BY 2.0 / abdallahh
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Бразилия обсуждает с властями и бизнесом России важные проекты в энергетике, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра.
"Министр по добыче полезных ископаемых и энергетике, который находится здесь (в России – ред.), уже встретился со своим (российским) коллегой и российскими компаниями в сфере энергетики и обсудил важные проекты", - сказал Виейра.
Он также сообщил, что министр науки и технологий Бразилии Лусиана Сантус подписала в России в четверг два важных соглашения. "Россия добилась очень важных технологических достижений в областях, предусмотренных этими двумя соглашениями, и я уверен, что эти документы... будут очень полезны как для Бразилии, так и для России", - отметил Виейра.
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