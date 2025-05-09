https://1prime.ru/20250509/braziliya-857422292.html
Россия и Бразилия обсудят на встрече тему украинского конфликта
Россия и Бразилия обсудят на встрече тему украинского конфликта - 09.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Бразилия обсудят на встрече тему украинского конфликта
Вопрос украинского конфликта будет поднят на встрече президентов России и Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T12:04+0300
2025-05-09T12:04+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Вопрос украинского конфликта будет поднят на встрече президентов России и Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. "Президент Лула да Силва и президент Путин уже говорили по телефону несколько раз... И они всегда в прямой форме говорили о текущем конфликте. У меня нет сомнений, что (эта тема) должна быть поднята обеими сторонами. Более того, президент Лула да Силва... всегда готов участвовать в любых усилиях для продвижения мира", - сказал министр. Он отметил, что бразильская инициатива, продвигаемая совместно с Китаем - Группа друзей мира, - является хорошим примером того, что Бразилия хочет создать пространство для диалога, которое может "выстроить инициативу" с целью поиска мирного решения этого конфликта. Виейра сообщил, что Бразилия хочет также обсудить все вопросы, связанные с современной внешней политикой, многополярностью и реформой глобального управления. Кроме того, Бразилия является крупным импортером российских удобрений и крупным производителем сельскохозяйственной продукции, поэтому сотрудничество в АПК также может стать одной из тем встречи глав государств, отметил министр. Встреча президентов Бразилии и России намечена на 9 мая.
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бразилия, россия, мид, украина
Политика, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, МИД, УКРАИНА
Россия и Бразилия обсудят на встрече тему украинского конфликта
Глава МИД Бразилии: лидеры РФ и Бразилии поднимут на встрече вопрос украинского конфликта
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Вопрос украинского конфликта будет поднят на встрече президентов России и Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра.
"Президент Лула да Силва и президент Путин уже говорили по телефону несколько раз... И они всегда в прямой форме говорили о текущем конфликте. У меня нет сомнений, что (эта тема) должна быть поднята обеими сторонами. Более того, президент Лула да Силва... всегда готов участвовать в любых усилиях для продвижения мира", - сказал министр.
Он отметил, что бразильская инициатива, продвигаемая совместно с Китаем - Группа друзей мира, - является хорошим примером того, что Бразилия хочет создать пространство для диалога, которое может "выстроить инициативу" с целью поиска мирного решения этого конфликта.
Виейра сообщил, что Бразилия хочет также обсудить все вопросы, связанные с современной внешней политикой, многополярностью и реформой глобального управления. Кроме того, Бразилия является крупным импортером российских удобрений и крупным производителем сельскохозяйственной продукции, поэтому сотрудничество в АПК также может стать одной из тем встречи глав государств, отметил министр.
Встреча президентов Бразилии и России намечена на 9 мая.
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