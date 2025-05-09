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Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся
Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся - 09.05.2025, ПРАЙМ
Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся
Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T09:53+0300
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россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. “Да, это будет, пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать”, - сказал он журналистам.
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россия, сша, сергей рябков
РОССИЯ, США, Сергей Рябков
09:53 09.05.2025
 
Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся

Рябков: консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но дат пока нет

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Да, это будет, пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать”, - сказал он журналистам.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС
09:50
 
РОССИЯСШАСергей Рябков
 
 
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