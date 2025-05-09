https://1prime.ru/20250509/dipmissii-857419319.html
Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся
Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся - 09.05.2025, ПРАЙМ
Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся
Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T09:53+0300
2025-05-09T09:53+0300
2025-05-09T09:53+0300
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. “Да, это будет, пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать”, - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20250509/gaz-857419196.html
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россия, сша, сергей рябков
РОССИЯ, США, Сергей Рябков
Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся
Рябков: консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но дат пока нет
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Да, это будет, пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать”, - сказал он журналистам.
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС