https://1prime.ru/20250509/dipmissii-857419319.html

Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся

Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся - 09.05.2025, ПРАЙМ

Рябков заявил, что новые консультации России и США по дипмиссиям состоятся

Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T09:53+0300

2025-05-09T09:53+0300

2025-05-09T09:53+0300

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. “Да, это будет, пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать”, - сказал он журналистам.

https://1prime.ru/20250509/gaz-857419196.html

сша

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россия, сша, сергей рябков