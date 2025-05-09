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Обозначен вероятный курс рубля на следующую после праздников неделю - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Обозначен вероятный курс рубля на следующую после праздников неделю
Обозначен вероятный курс рубля на следующую после праздников неделю - 09.05.2025, ПРАЙМ
Обозначен вероятный курс рубля на следующую после праздников неделю
Первую неделю после праздников курс рубля сохранит относительную стабильность, однако затем будет зависеть от нефти и геополитики. Если негатив возобладает,... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T04:04+0300
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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Первую неделю после праздников курс рубля сохранит относительную стабильность, однако затем будет зависеть от нефти и геополитики. Если негатив возобладает, возможен выход на отметки 90-95 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" вице-президент управления продаж юридическим лицам "АВИ Кэпитал" Раис Исмагилов."Рубль проявляет высокую стойкость, не реагируя на геоэкономические вызовы и некомфортную для бюджета цену на нефть. Его поддерживает сезонный фактор - обычно в первом полугодии и к празднику День Победы рубль занимает сильную позицию", - отметил эксперт.В России сохраняется макроэкономическая и политическая стабильность, и никаких неприятных сюрпризов с рублем до середины мая не должно произойти. В течение ближайшей недели после праздников наиболее вероятный диапазон – 80-83 рубля за доллар. Это связано с позитивным фоном мирных инициатив, а так же усиливающимся курсом монетарных властей на борьбу с инфляцией. Поддержит рубль по-прежнему действующий указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.Затем многое будет зависеть от геополитических факторов и нефтяных котировок. Однако если цена нефти будет очень низкой в течение еще одного квартала, проблемы наполнения бюджета могут перевесить инфляцию. Тогда курс выйдет на отметку 90-95 рублей за доллар. Если негатив будет преобладать, мы можем увидеть и психологическую отметку 100 рублей за доллар, прогнозирует Исмагилов.
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курсы валют, курсы валют, рынок
Курсы валют, курсы валют, Рынок
04:04 09.05.2025
 
Обозначен вероятный курс рубля на следующую после праздников неделю

Эксперт Исмагилов: рубль после праздников останется в диапазоне 80-83 за доллар

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Первую неделю после праздников курс рубля сохранит относительную стабильность, однако затем будет зависеть от нефти и геополитики. Если негатив возобладает, возможен выход на отметки 90-95 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" вице-президент управления продаж юридическим лицам "АВИ Кэпитал" Раис Исмагилов.
"Рубль проявляет высокую стойкость, не реагируя на геоэкономические вызовы и некомфортную для бюджета цену на нефть. Его поддерживает сезонный фактор - обычно в первом полугодии и к празднику День Победы рубль занимает сильную позицию", - отметил эксперт.
В России сохраняется макроэкономическая и политическая стабильность, и никаких неприятных сюрпризов с рублем до середины мая не должно произойти. В течение ближайшей недели после праздников наиболее вероятный диапазон – 80-83 рубля за доллар. Это связано с позитивным фоном мирных инициатив, а так же усиливающимся курсом монетарных властей на борьбу с инфляцией. Поддержит рубль по-прежнему действующий указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
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Затем многое будет зависеть от геополитических факторов и нефтяных котировок. Однако если цена нефти будет очень низкой в течение еще одного квартала, проблемы наполнения бюджета могут перевесить инфляцию. Тогда курс выйдет на отметку 90-95 рублей за доллар. Если негатив будет преобладать, мы можем увидеть и психологическую отметку 100 рублей за доллар, прогнозирует Исмагилов.
 
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