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Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу после двух дней роста - 09.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250509/dollar-857422915.html
Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу после двух дней роста
Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу после двух дней роста - 09.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу после двух дней роста
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу днем после двух торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T12:48+0300
2025-05-09T12:48+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу днем после двух торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару растёт до 1,1253 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1228 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 145,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,86 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 100,39 пункта. За предыдущие два торговых дня американская валюта подорожала к евро на 1,35%, к иене - на 2,5%. Кроме того, индекс доллара за эти дни вырос на 1,4%. Инвесторы находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая. Результаты переговоров могут отразиться на динамику валютного рынка. На следующей неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах в США за апрель. По итогам марта годовая инфляция в стране замедлилась до 2,4% с 2,8% месяцем ранее.
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рынок, доллар сша, евро, иена
Экономика, Рынок, Доллар США, евро, иена
12:48 09.05.2025
 
Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу после двух дней роста

Стоимость доллара к евро и иене падает в пятницу после двух торговых сессий роста

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу днем после двух торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару растёт до 1,1253 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1228 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 145,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,86 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 100,39 пункта.
За предыдущие два торговых дня американская валюта подорожала к евро на 1,35%, к иене - на 2,5%. Кроме того, индекс доллара за эти дни вырос на 1,4%.
Инвесторы находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая. Результаты переговоров могут отразиться на динамику валютного рынка.
На следующей неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах в США за апрель. По итогам марта годовая инфляция в стране замедлилась до 2,4% с 2,8% месяцем ранее.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
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