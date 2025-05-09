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Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу после двух дней роста

Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу после двух дней роста - 09.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу после двух дней роста

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу днем после двух торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T12:48+0300

2025-05-09T12:48+0300

2025-05-09T12:48+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу днем после двух торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару растёт до 1,1253 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1228 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 145,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,86 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 100,39 пункта. За предыдущие два торговых дня американская валюта подорожала к евро на 1,35%, к иене - на 2,5%. Кроме того, индекс доллара за эти дни вырос на 1,4%. Инвесторы находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая. Результаты переговоров могут отразиться на динамику валютного рынка. На следующей неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах в США за апрель. По итогам марта годовая инфляция в стране замедлилась до 2,4% с 2,8% месяцем ранее.

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рынок, доллар сша, евро, иена