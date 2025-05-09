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Экспорт Китая в январе-апреле вырос на 6,4% год к году - 09.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экспорт Китая в январе-апреле вырос на 6,4% год к году
Экспорт Китая в январе-апреле вырос на 6,4% год к году - 09.05.2025, ПРАЙМ
Экспорт Китая в январе-апреле вырос на 6,4% год к году
Экспорт Китая в январе-апреле 2025 года вырос на 6,4% год к году, импорт снизился на 5,2%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T07:08+0300
2025-05-09T07:08+0300
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ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Экспорт Китая в январе-апреле 2025 года вырос на 6,4% год к году, импорт снизился на 5,2%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 6,4% и составил 1,169 триллиона долларов, импорт снизился на 5,2%, составив 800,3 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-апреле 2025 года достиг отметки в 1,969 триллиона долларов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в апреле объем внешней торговли КНР достиг 535,2 миллиарда долларов, что на 4,6% выше показателя апреля 2024 года. Экспорт в апреле составил 315,6 миллиарда долларов, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 219,5 миллиарда долларов, что на 5,2% меньше, чем в апреле 2024 года. Лидерами по товарообороту с Китаем в январе-апреле 2025 года стали АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая со странами АСЕАН составил 331,053 миллиарда долларов, с ЕС - 247,264 миллиарда, с США - 200,13 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 162,205 миллиарда долларов, со странами Африки - 103,109 миллиарда долларов. По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт вырос на 1,1%, до 2,585 триллиона.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, асеан, ес
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, АСЕАН, ЕС
07:08 09.05.2025
 
Экспорт Китая в январе-апреле вырос на 6,4% год к году

Экспорт Китая в январе-апреле вырос на 6,4%, импорт снизился на 5,2%

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ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Экспорт Китая в январе-апреле 2025 года вырос на 6,4% год к году, импорт снизился на 5,2%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 6,4% и составил 1,169 триллиона долларов, импорт снизился на 5,2%, составив 800,3 миллиарда долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-апреле 2025 года достиг отметки в 1,969 триллиона долларов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в апреле объем внешней торговли КНР достиг 535,2 миллиарда долларов, что на 4,6% выше показателя апреля 2024 года. Экспорт в апреле составил 315,6 миллиарда долларов, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 219,5 миллиарда долларов, что на 5,2% меньше, чем в апреле 2024 года.
Лидерами по товарообороту с Китаем в январе-апреле 2025 года стали АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая со странами АСЕАН составил 331,053 миллиарда долларов, с ЕС - 247,264 миллиарда, с США - 200,13 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 162,205 миллиарда долларов, со странами Африки - 103,109 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт вырос на 1,1%, до 2,585 триллиона.
 
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