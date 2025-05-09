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Премьер Словакии ответил Каллас на критику в свой адрес

Премьер Словакии ответил Каллас на критику в свой адрес - 09.05.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии ответил Каллас на критику в свой адрес

Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T19:21+0300

2025-05-09T19:21+0300

2025-05-09T19:21+0300

политика

роберт фицо

москва

день победы

кая каллас

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БРАТИСЛАВА, 9 мая - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы. Фицо сообщил, что Каллас подвергла критике его визит в Москву, где он находится в пятницу по случаю Дня Победы. "Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке", - написал премьер на своей странице в соцсети.Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. "Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой ты так усердно работаешь", - указал глава словацкого правительства, обращаясь к Каллас. Фицо также задался вопросом: как политики должны заниматься дипломатией, если они не будут встречаться друг с другом и вести нормальный диалог по вопросам, на которые у них разные взгляды? В среду премьер Словакии рассказал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония.

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роберт фицо, москва, день победы, кая каллас