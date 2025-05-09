https://1prime.ru/20250509/fitso-857436161.html
Фицо предупредили о мести Евросоюза за приезд в Москву на 9 мая
Фицо предупредили о мести Евросоюза за приезд в Москву на 9 мая - 09.05.2025, ПРАЙМ
Фицо предупредили о мести Евросоюза за приезд в Москву на 9 мая
ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T23:29+0300
2025-05-09T23:29+0300
2025-05-09T23:35+0300
политика
евросоюз
роберт фицо
день победы
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости евродепутат Любош Блага. "Конечно, они захотят ему отомстить. Будут пытаться верезжать, но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо – суверенный председатель правительства Словацкой Республики. Когда я слышу, как (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас пытается его поучать за то, что он приехал сюда поблагодарить героев из СССР, освободивших нас в годы Второй мировой войны, и, мол, по мнению Каллас, мы находимся на неверной стороне истории, то у меня возникает вопрос: а какая сторона тогда верная? Фашизм?" - рассказал собеседник РИА Новости. Как подчеркнул Блага, словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Москву именно чтобы отметить годовщину победы над фашизмом. При этом он отметил, что отрицание роли Красной армии в его разгроме показывает факт подмены ценностей со стороны Евросоюза. "Мы знаем историческую правду, знаем, кто нас освободил, знаем, что надо быть благодарными, и сегодня наше место в Москве, чтобы мы поблагодарили наших освободителей", - добавил он. Ранее Фицо сообщил, что Каллас подвергла критике его визит в Москву, где он находится в пятницу по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.
https://1prime.ru/20250507/slutskiy-857355434.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, роберт фицо, день победы, москва
Политика, Евросоюз, Роберт Фицо, День Победы, МОСКВА
Фицо предупредили о мести Евросоюза за приезд в Москву на 9 мая
евродепутат: ЕС и оппозиция попытаются отомстить Фицо за приезд в Москву 9 мая
МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости евродепутат Любош Блага.
"Конечно, они захотят ему отомстить. Будут пытаться верезжать, но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо – суверенный председатель правительства Словацкой Республики. Когда я слышу, как (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас пытается его поучать за то, что он приехал сюда поблагодарить героев из СССР, освободивших нас в годы Второй мировой войны, и, мол, по мнению Каллас, мы находимся на неверной стороне истории, то у меня возникает вопрос: а какая сторона тогда верная? Фашизм?" - рассказал собеседник РИА Новости.
Как подчеркнул Блага, словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Москву именно чтобы отметить годовщину победы над фашизмом. При этом он отметил, что отрицание роли Красной армии в его разгроме показывает факт подмены ценностей со стороны Евросоюза.
"Мы знаем историческую правду, знаем, кто нас освободил, знаем, что надо быть благодарными, и сегодня наше место в Москве, чтобы мы поблагодарили наших освободителей", - добавил он.
Слуцкий прокомментировал запрет на пролеты Вучича и Фицо Прибалтикой
Ранее Фицо сообщил, что Каллас подвергла критике его визит в Москву, где он находится в пятницу по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.