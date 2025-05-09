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Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС - 09.05.2025, ПРАЙМ
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T09:50+0300
2025-05-09T09:50+0300
энергетика
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского газа в ЕС. Ранее агентство Reuters передавало, что Россия и США обсуждают возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в ЕС. "Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие", - сказал Рябков журналистам. "Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
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россия, сша, сергей рябков, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, ЕС, Газ
09:50 09.05.2025
 
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС

Рябков: на данный момент Россия и США обсуждают другие ключевые вопросы

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского газа в ЕС.
Ранее агентство Reuters передавало, что Россия и США обсуждают возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в ЕС.
"Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие", - сказал Рябков журналистам.
"Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
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Словакия и Венгрия продолжат покупать российский газ, считает эксперт
06:17
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАСергей РябковЕСГаз
 
 
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