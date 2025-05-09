https://1prime.ru/20250509/gaz-857419196.html
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС - 09.05.2025, ПРАЙМ
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T09:50+0300
2025-05-09T09:50+0300
2025-05-09T09:50+0300
энергетика
россия
сша
сергей рябков
ес
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского газа в ЕС. Ранее агентство Reuters передавало, что Россия и США обсуждают возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в ЕС. "Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие", - сказал Рябков журналистам. "Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
https://1prime.ru/20250509/slovakija-857414851.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_92920de6f661b061019e3ce4d7b0b95a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, ЕС, Газ
Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС
Рябков: на данный момент Россия и США обсуждают другие ключевые вопросы
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского газа в ЕС.
Ранее агентство Reuters передавало, что Россия и США обсуждают возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в ЕС.
"Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие", - сказал Рябков журналистам.
"Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
Словакия и Венгрия продолжат покупать российский газ, считает эксперт