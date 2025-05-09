https://1prime.ru/20250509/gaz-857419196.html

Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС

Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС - 09.05.2025, ПРАЙМ

Рябков не подтвердил информацию об обсуждении РФ и США поставок газа в ЕС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T09:50+0300

2025-05-09T09:50+0300

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энергетика

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского газа в ЕС. Ранее агентство Reuters передавало, что Россия и США обсуждают возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в ЕС. "Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие", - сказал Рябков журналистам. "Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.

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россия, сша, сергей рябков, ес, газ