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Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"

Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2" - 09.05.2025, ПРАЙМ

Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"

Подвижки в переговорах о проекте газопровода из России в Китай через Монголию "Сила Сибири 2" есть, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T12:20+0300

2025-05-09T12:20+0300

2025-05-09T12:20+0300

энергетика

россия

китай

монголия

александр новак

сила сибири 2

газ

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Подвижки в переговорах о проекте газопровода из России в Китай через Монголию "Сила Сибири 2" есть, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, есть ли подвижки в обсуждении газовых контрактов с Китаем, Новак ответил: "Подвижки есть, даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом работа идет, по "Силе Сибири 2". Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина находится с государственным визитом в России с 7 по 10 мая. В четверг стороны провели в Москве переговоры. Накануне переговоров министр энергетики РФ Сергей Цивилев сказал журналистам, что они находятся в "активной стадии", но маловероятно, что контракт на поставки газа может быть подписан до 9 мая. Новак по итогам переговоров заявил, что лидеры двух стран дали указание ускорить работу касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2". Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.

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китай

монголия

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россия, китай, монголия, александр новак, сила сибири 2, газ