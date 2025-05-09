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Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2" - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"
Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2" - 09.05.2025, ПРАЙМ
Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"
Подвижки в переговорах о проекте газопровода из России в Китай через Монголию "Сила Сибири 2" есть, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T12:20+0300
2025-05-09T12:20+0300
энергетика
россия
китай
монголия
александр новак
сила сибири 2
газ
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Подвижки в переговорах о проекте газопровода из России в Китай через Монголию "Сила Сибири 2" есть, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, есть ли подвижки в обсуждении газовых контрактов с Китаем, Новак ответил: "Подвижки есть, даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом работа идет, по "Силе Сибири 2". Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина находится с государственным визитом в России с 7 по 10 мая. В четверг стороны провели в Москве переговоры. Накануне переговоров министр энергетики РФ Сергей Цивилев сказал журналистам, что они находятся в "активной стадии", но маловероятно, что контракт на поставки газа может быть подписан до 9 мая. Новак по итогам переговоров заявил, что лидеры двух стран дали указание ускорить работу касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2". Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
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россия, китай, монголия, александр новак, сила сибири 2, газ
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Александр Новак, Сила Сибири 2, Газ
12:20 09.05.2025
 
Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"

Новак: даны поручения ускорить процесс согласования решений по газопроводу "Сила Сибири 2"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Подвижки в переговорах о проекте газопровода из России в Китай через Монголию "Сила Сибири 2" есть, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос, есть ли подвижки в обсуждении газовых контрактов с Китаем, Новак ответил: "Подвижки есть, даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом работа идет, по "Силе Сибири 2".
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина находится с государственным визитом в России с 7 по 10 мая. В четверг стороны провели в Москве переговоры. Накануне переговоров министр энергетики РФ Сергей Цивилев сказал журналистам, что они находятся в "активной стадии", но маловероятно, что контракт на поставки газа может быть подписан до 9 мая. Новак по итогам переговоров заявил, что лидеры двух стран дали указание ускорить работу касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2".
Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
Работа морского торгового порта Усть-Луга - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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Вчера, 15:07
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙМОНГОЛИЯАлександр НовакСила Сибири 2Газ
 
 
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