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Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"
Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2" - 09.05.2025, ПРАЙМ
Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"
Подвижки в переговорах о проекте газопровода из России в Китай через Монголию "Сила Сибири 2" есть, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T12:20+0300
2025-05-09T12:20+0300
2025-05-09T12:20+0300
энергетика
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Подвижки в переговорах о проекте газопровода из России в Китай через Монголию "Сила Сибири 2" есть, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, есть ли подвижки в обсуждении газовых контрактов с Китаем, Новак ответил: "Подвижки есть, даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом работа идет, по "Силе Сибири 2". Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина находится с государственным визитом в России с 7 по 10 мая. В четверг стороны провели в Москве переговоры. Накануне переговоров министр энергетики РФ Сергей Цивилев сказал журналистам, что они находятся в "активной стадии", но маловероятно, что контракт на поставки газа может быть подписан до 9 мая. Новак по итогам переговоров заявил, что лидеры двух стран дали указание ускорить работу касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2". Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
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россия, китай, монголия, александр новак, сила сибири 2, газ
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Александр Новак, Сила Сибири 2, Газ
Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"
Новак: даны поручения ускорить процесс согласования решений по газопроводу "Сила Сибири 2"
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Подвижки в переговорах о проекте газопровода из России в Китай через Монголию "Сила Сибири 2" есть, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос, есть ли подвижки в обсуждении газовых контрактов с Китаем, Новак ответил: "Подвижки есть, даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом работа идет, по "Силе Сибири 2".
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина находится с государственным визитом в России с 7 по 10 мая. В четверг стороны провели в Москве переговоры. Накануне переговоров министр энергетики РФ Сергей Цивилев сказал журналистам, что они находятся в "активной стадии", но маловероятно, что контракт на поставки газа может быть подписан до 9 мая. Новак по итогам переговоров заявил, что лидеры двух стран дали указание ускорить работу касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2".
Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
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