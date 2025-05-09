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США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ
США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ - 09.05.2025, ПРАЙМ
США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ
США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T22:01+0300
2025-05-09T22:01+0300
2025-05-09T22:01+0300
политика
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Американские официальные лица обсуждают план по притяжению Гренландии в сферу влияния Америки с помощью такого соглашения, которое США использовали, чтобы поддерживать близкие связи с несколькими странами Тихоокеанского региона... В рамках рассматриваемого плана администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа предложила бы гренландским лидерам вступить в так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA) с США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух американских чиновников и еще один осведомленный источник. Как отмечает Рейтер, подобное соглашение США ранее заключили с Маршалловыми островами, а также с Палау и Федеративными Штатами Микронезии, в его рамках Вашингтон предоставляет странам широкий ряд услуг - от доставки почты до ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обмен США могут размещать на этих территориях своих военных и беспошлинно торговать. Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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сша, гренландия, договор, ассоциация
Политика, США, Гренландия, договор, Ассоциация
США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ
Reuters: США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Американские официальные лица обсуждают план по притяжению Гренландии в сферу влияния Америки с помощью такого соглашения, которое США использовали, чтобы поддерживать близкие связи с несколькими странами Тихоокеанского региона... В рамках рассматриваемого плана администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа предложила бы гренландским лидерам вступить в так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA) с США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух американских чиновников и еще один осведомленный источник.
Как отмечает Рейтер, подобное соглашение США ранее заключили с Маршалловыми островами, а также с Палау и Федеративными Штатами Микронезии, в его рамках Вашингтон предоставляет странам широкий ряд услуг - от доставки почты до ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обмен США могут размещать на этих территориях своих военных и беспошлинно торговать.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Новый премьер Гренландии заявил о готовности острова к партнерству с США
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.