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США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ - 09.05.2025, ПРАЙМ
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США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ
США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ - 09.05.2025, ПРАЙМ
США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ
США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T22:01+0300
2025-05-09T22:01+0300
политика
сша
гренландия
договор
ассоциация
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Американские официальные лица обсуждают план по притяжению Гренландии в сферу влияния Америки с помощью такого соглашения, которое США использовали, чтобы поддерживать близкие связи с несколькими странами Тихоокеанского региона... В рамках рассматриваемого плана администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа предложила бы гренландским лидерам вступить в так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA) с США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух американских чиновников и еще один осведомленный источник. Как отмечает Рейтер, подобное соглашение США ранее заключили с Маршалловыми островами, а также с Палау и Федеративными Штатами Микронезии, в его рамках Вашингтон предоставляет странам широкий ряд услуг - от доставки почты до ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обмен США могут размещать на этих территориях своих военных и беспошлинно торговать. Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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сша, гренландия, договор, ассоциация
Политика, США, Гренландия, договор, Ассоциация
22:01 09.05.2025
 
США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, пишут СМИ

Reuters: США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации

© РИА Новости . А. Свердлов | Перейти в медиабанк%Репродукция картины "Гренландия" американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971)
%Репродукция картины Гренландия американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971) - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . А. Свердлов
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. США для расширения своей сферы влияния могут предложить Гренландии подписать договор о свободной ассоциации (COFA), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Американские официальные лица обсуждают план по притяжению Гренландии в сферу влияния Америки с помощью такого соглашения, которое США использовали, чтобы поддерживать близкие связи с несколькими странами Тихоокеанского региона... В рамках рассматриваемого плана администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа предложила бы гренландским лидерам вступить в так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA) с США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух американских чиновников и еще один осведомленный источник.
Как отмечает Рейтер, подобное соглашение США ранее заключили с Маршалловыми островами, а также с Палау и Федеративными Штатами Микронезии, в его рамках Вашингтон предоставляет странам широкий ряд услуг - от доставки почты до ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обмен США могут размещать на этих территориях своих военных и беспошлинно торговать.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
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