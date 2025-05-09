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Фондовые индексы Европы растут, DAX обновил исторический максимум - 09.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы Европы растут, DAX обновил исторический максимум
Фондовые индексы Европы растут, DAX обновил исторический максимум - 09.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут, DAX обновил исторический максимум
Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут, а немецкий DAX обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговых площадок. | 09.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут, а немецкий DAX обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 11.04 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,43%, до 8 568,52 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 7 735,8 пункта. Немецкий DAX растёт на 0,61%, до 23 492,05 пункта, а ранее в пятницу показатель достигал нового рекордного значения в 23 527,5 пункта. Оптимизм трейдеров поддерживают новости вокруг импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Трамп также выразил уверенность, что страна очень близка к заключению новых торговых соглашений. "Рынки продолжают подпитываться периодическими позитивными новостями относительно пошлин. Мантра "не борись с Трампом" работает", - цитирует агентство Блумберг стратегов Barclays Plc.
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рынок, торги, индексы, европа, dax
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX
11:09 09.05.2025
 
Фондовые индексы Европы растут, DAX обновил исторический максимум

Фондовые индексы Европы увеличиваются в пятницу, немецкий DAX обновил максимум

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут, а немецкий DAX обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 11.04 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,43%, до 8 568,52 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 7 735,8 пункта.
Немецкий DAX растёт на 0,61%, до 23 492,05 пункта, а ранее в пятницу показатель достигал нового рекордного значения в 23 527,5 пункта.
Оптимизм трейдеров поддерживают новости вокруг импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Трамп также выразил уверенность, что страна очень близка к заключению новых торговых соглашений.
"Рынки продолжают подпитываться периодическими позитивными новостями относительно пошлин. Мантра "не борись с Трампом" работает", - цитирует агентство Блумберг стратегов Barclays Plc.
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