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Фондовые индексы Европы растут, DAX обновил исторический максимум

Фондовые индексы Европы растут, DAX обновил исторический максимум - 09.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут, DAX обновил исторический максимум

Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут, а немецкий DAX обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговых площадок. | 09.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут, а немецкий DAX обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 11.04 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,43%, до 8 568,52 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 7 735,8 пункта. Немецкий DAX растёт на 0,61%, до 23 492,05 пункта, а ранее в пятницу показатель достигал нового рекордного значения в 23 527,5 пункта. Оптимизм трейдеров поддерживают новости вокруг импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Трамп также выразил уверенность, что страна очень близка к заключению новых торговых соглашений. "Рынки продолжают подпитываться периодическими позитивными новостями относительно пошлин. Мантра "не борись с Трампом" работает", - цитирует агентство Блумберг стратегов Barclays Plc.

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рынок, торги, индексы, европа, dax