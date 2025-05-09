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Фондовые индексы США растут на новостях о внешнеторговых переговорах

Фондовые индексы США растут на новостях о внешнеторговых переговорах - 09.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут на новостях о внешнеторговых переговорах

Основные фондовые индексы США в пятницу растут, инвесторы следят за торговыми переговорами США с другими странами, вдохновившись соглашением с Британией,... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T16:44+0300

2025-05-09T16:44+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут, инвесторы следят за торговыми переговорами США с другими странами, вдохновившись соглашением с Британией, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.37 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,31%, до 41 497,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,74%, до 18 060,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 5 689,5 пункта. Оптимизм трейдеров поддерживают новости вокруг импортных пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Трамп также выразил уверенность, что страна очень близка к заключению новых торговых соглашений. "Хотя торговля с Великобританией меркнет по сравнению с торговлей с нашими соседями на севере и юге, и особенно по сравнению с Китаем, соглашение - важный испытательным примером и моделью того, что может быть достигнуто", - сказал агентству Блумберг директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Дзаккарелли (Chris Zaccarelli). Если администрация США сможет заключить и другие соглашения, это в значительной степени оздоровит фондовый рынок, который в этом году подвергся сильным ударам, добавил эксперт.

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рынок, торги, индексы, сша