https://1prime.ru/20250509/isk-857431495.html

Мексика подала иск против Google за переименование залива

Мексика подала иск против Google за переименование залива - 09.05.2025, ПРАЙМ

Мексика подала иск против Google за переименование залива

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что ее правительство подало судебный иск против компании Google в связи с отображением на цифровых картах... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T20:12+0300

2025-05-09T20:12+0300

2025-05-09T20:16+0300

происшествия

иск

google

мексиканский залив

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МЕХИКО, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что ее правительство подало судебный иск против компании Google в связи с отображением на цифровых картах названия "Залив Америки" вместо Мексиканского залива. Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. "Иск (против компании Google в связи с отображением на цифровых картах названия "Залив Америки" - ред.) уже подан. Уже была первая резолюция. Сейчас мы ждем следующего ответа", - заявила Шейнбаум на пресс-конференции в Мехико. По словам политика, Мексика требует от Google строго соблюдать обозначения, утвержденные правительством США, согласно которым новое название может использоваться только для части залива, относящейся к американской континентальной платформе. Шейнбаум уточнила, что руководство в Мехико не возражает против права властей в Вашингтоне переименовывать географические объекты в пределах своей юрисдикции, однако категорически отвергает распространение этих названий на территорию других государств, что противоречит международным нормам. "Мы настаиваем: у них есть право назвать свою часть, но не весь залив. Это уже выходит за рамки национальных полномочий и затрагивает международные вопросы", - подчеркнула Шейнбаум. Руководство в Мехико потребовало, чтобы Google внесла исправления в цифровую картографию и восстановила название Мексиканского залива для тех районов акватории, которые принадлежат Мексике и Кубе.

https://1prime.ru/20250509/den-pobedy-857417653.html

мексиканский залив

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иск, google, мексиканский залив