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Юрист оценил шансы "Газпрома" вернуть долги Nord Stream 2 AG - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Юрист оценил шансы "Газпрома" вернуть долги Nord Stream 2 AG
Юрист оценил шансы "Газпрома" вернуть долги Nord Stream 2 AG - 09.05.2025, ПРАЙМ
Юрист оценил шансы "Газпрома" вернуть долги Nord Stream 2 AG
"Газпром" мог бы предоставить оператору проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG финансовую помощь, однако вернуть сотни миллионов евро долгов без продажи... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T03:16+0300
2025-05-09T03:16+0300
газ
энергетика
москва
швейцария
балтийское море
газпром
северный поток - 2
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. "Газпром" мог бы предоставить оператору проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG финансовую помощь, однако вернуть сотни миллионов евро долгов без продажи трубопровода "практически нереально", такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев. Окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был продлен судом Швейцарии до 9 мая. Рассмотрение банкротства длится с 2022 года. Nord Stream 2 AG в ходе судебного процесса по получению отсрочки на выплату долгов в начале января сообщил, что подобная мера помогла бы рассчитаться с мелкими кредиторами, а для удовлетворения требований крупных инвесторов может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании. Без доходов от транзита газа Nord Stream 2 AG не в состоянии обслуживать многомиллионные долги, отметил Русяев. Собственных активов, помимо трубы, у компании нет, уточнил он. "Теоретически поддержку мог бы предоставить главный акционер – "Газпром". Однако основная задолженность перед крупными европейскими инвесторами измеряется сотнями миллионов евро и вернуть эти деньги без продажи трубопровода практически нереально", – добавил эксперт. Реструктуризация долга, по его словам, затруднена санкционными барьерами. Без продажи магистрали или внешней помощи компания вряд ли погасит все обязательства, подчеркнул эксперт. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
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192
40
192
40
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5
4.7
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газ, москва, швейцария, балтийское море, газпром, северный поток - 2
Газ, Энергетика, МОСКВА, ШВЕЙЦАРИЯ, Балтийское море, Газпром, Северный поток - 2
03:16 09.05.2025
 
Юрист оценил шансы "Газпрома" вернуть долги Nord Stream 2 AG

Юрист Русяев: вернуть сотни миллионов евро без продажи "Северного потока — 2" невозможно

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. "Газпром" мог бы предоставить оператору проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG финансовую помощь, однако вернуть сотни миллионов евро долгов без продажи трубопровода "практически нереально", такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев.
Окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был продлен судом Швейцарии до 9 мая. Рассмотрение банкротства длится с 2022 года.
Nord Stream 2 AG в ходе судебного процесса по получению отсрочки на выплату долгов в начале января сообщил, что подобная мера помогла бы рассчитаться с мелкими кредиторами, а для удовлетворения требований крупных инвесторов может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании.
Без доходов от транзита газа Nord Stream 2 AG не в состоянии обслуживать многомиллионные долги, отметил Русяев. Собственных активов, помимо трубы, у компании нет, уточнил он.
"Теоретически поддержку мог бы предоставить главный акционер – "Газпром". Однако основная задолженность перед крупными европейскими инвесторами измеряется сотнями миллионов евро и вернуть эти деньги без продажи трубопровода практически нереально", – добавил эксперт.
Реструктуризация долга, по его словам, затруднена санкционными барьерами. Без продажи магистрали или внешней помощи компания вряд ли погасит все обязательства, подчеркнул эксперт.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
 
ЭнергетикаГазМОСКВАШВЕЙЦАРИЯБалтийское мореГазпромСеверный поток - 2
 
 
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