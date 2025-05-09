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Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, пишут СМИ - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, пишут СМИ
Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, пишут СМИ - 09.05.2025, ПРАЙМ
Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, пишут СМИ
Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T05:40+0300
2025-05-09T05:40+0300
россия
экономика
энергетика
китай
кнр
рф
си цзиньпин
владимир путин
global times
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ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. "В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки, Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - говорится в статье. Авторы отмечают, что визит китайского лидера в Москву "не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества". "В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - отмечается в статье. Логика развития отношений между Китаем и Россией, пишут авторы, очень ясна. "Эти отношения соответствуют основным интересам обеих стран и их народов, а также направлению прогресса и развития в нынешнюю эпоху", указывают они. "На фоне стремления некоторых стран формировать альянсы и провоцировать конфронтацию российско-китайские отношения, которые остаются непоколебимыми, несмотря на внешнее давление, и не жертвуют интересами других стран, особенно ценны", - отмечает статья. Независимые, зрелые и устойчивые российско-китайские отношения стали важным краеугольным камнем для поддержания глобальной стратегической стабильности и практики настоящей многополярности, указывают авторы. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.
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россия, китай, кнр, рф, си цзиньпин, владимир путин, global times
РОССИЯ, Экономика, Энергетика, КИТАЙ, КНР, РФ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Global Times
05:40 09.05.2025
 
Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, пишут СМИ

GT: визит Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство России и Китая на новые высоты

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ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
"В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки, Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - говорится в статье.
Авторы отмечают, что визит китайского лидера в Москву "не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества".
"В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - отмечается в статье.
Логика развития отношений между Китаем и Россией, пишут авторы, очень ясна. "Эти отношения соответствуют основным интересам обеих стран и их народов, а также направлению прогресса и развития в нынешнюю эпоху", указывают они.
"На фоне стремления некоторых стран формировать альянсы и провоцировать конфронтацию российско-китайские отношения, которые остаются непоколебимыми, несмотря на внешнее давление, и не жертвуют интересами других стран, особенно ценны", - отмечает статья.
Независимые, зрелые и устойчивые российско-китайские отношения стали важным краеугольным камнем для поддержания глобальной стратегической стабильности и практики настоящей многополярности, указывают авторы.
Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.
 
ЭкономикаЭнергетикаРОССИЯКИТАЙКНРРФСи ЦзиньпинВладимир ПутинGlobal Times
 
 
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