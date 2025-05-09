https://1prime.ru/20250509/kitaj-857413906.html

Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, пишут СМИ

Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, пишут СМИ - 09.05.2025, ПРАЙМ

Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, пишут СМИ

Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T05:40+0300

2025-05-09T05:40+0300

2025-05-09T05:40+0300

россия

экономика

энергетика

китай

кнр

рф

си цзиньпин

владимир путин

global times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857413906.jpg?1746758459

ПЕКИН, 9 мая – ПРАЙМ. Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. "В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки, Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - говорится в статье. Авторы отмечают, что визит китайского лидера в Москву "не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества". "В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - отмечается в статье. Логика развития отношений между Китаем и Россией, пишут авторы, очень ясна. "Эти отношения соответствуют основным интересам обеих стран и их народов, а также направлению прогресса и развития в нынешнюю эпоху", указывают они. "На фоне стремления некоторых стран формировать альянсы и провоцировать конфронтацию российско-китайские отношения, которые остаются непоколебимыми, несмотря на внешнее давление, и не жертвуют интересами других стран, особенно ценны", - отмечает статья. Независимые, зрелые и устойчивые российско-китайские отношения стали важным краеугольным камнем для поддержания глобальной стратегической стабильности и практики настоящей многополярности, указывают авторы. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр, рф, си цзиньпин, владимир путин, global times