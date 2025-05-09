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Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы
МИД КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын посетил в День Победы посольство РФ в Пхеньяне вместе с дочерью, поздравил российскую дипмиссию и народ России с... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T11:04+0300
2025-05-09T11:04+0300
политика
россия
кндр
пхеньян
ким чен ын
день победы
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СЕУЛ, 9 мая - ПРАЙМ. МИД КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын посетил в День Победы посольство РФ в Пхеньяне вместе с дочерью, поздравил российскую дипмиссию и народ России с праздником и подтвердил "непоколебимую" позицию КНДР по развитию союза с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын вместе со своей горячо любимой дочерью, а также с партийными и государственными руководящими кадрами посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы от всей души поздравить братский народ России с великим праздником Победы", - цитирует агентство главу МИД КНДР Чхве Сон Хи. Агентство отмечает, что Ким Чен Ын "с радостью встретился с российскими друзьями", работающими в Пхеньяне, и вручил корзину цветов. "Ким Чен Ын подчеркнул беспрецедентное значение и вечную ценность Дня Победы советского народа и армии над фашизмом... Он также подтвердил непоколебимую позицию партии, правительства и народа КНДР по постоянному укреплению и развитию традиционных связей, возвышенных идейных основ и нерушимого союза между КНДР и Россией", - говорится в заявлении главы МИД. Министр подчеркнула, что такие действия высшего руководства КНДР являются "ярким проявлением твёрдой воли" активно продвигать суверенитет, достоинство, мир и безопасность двух стран и народов, а также региона в целом, основываясь на "могуществе корейско-российской дружбы", которая уже превратилась в "настоящие боевые товарищеские отношения" и стратегическое партнёрство. "Пхеньян и Москва всегда будут вместе", - подытожила она.
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россия, кндр, пхеньян, ким чен ын, день победы
Политика, РОССИЯ, КНДР, Пхеньян, Ким Чен Ын, День Победы
11:04 09.05.2025
 
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы

ЦТАК: Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР намерена продолжить развитие союза с РФ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СЕУЛ, 9 мая - ПРАЙМ. МИД КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын посетил в День Победы посольство РФ в Пхеньяне вместе с дочерью, поздравил российскую дипмиссию и народ России с праздником и подтвердил "непоколебимую" позицию КНДР по развитию союза с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын вместе со своей горячо любимой дочерью, а также с партийными и государственными руководящими кадрами посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы от всей души поздравить братский народ России с великим праздником Победы", - цитирует агентство главу МИД КНДР Чхве Сон Хи.
Агентство отмечает, что Ким Чен Ын "с радостью встретился с российскими друзьями", работающими в Пхеньяне, и вручил корзину цветов.
"Ким Чен Ын подчеркнул беспрецедентное значение и вечную ценность Дня Победы советского народа и армии над фашизмом... Он также подтвердил непоколебимую позицию партии, правительства и народа КНДР по постоянному укреплению и развитию традиционных связей, возвышенных идейных основ и нерушимого союза между КНДР и Россией", - говорится в заявлении главы МИД.
Министр подчеркнула, что такие действия высшего руководства КНДР являются "ярким проявлением твёрдой воли" активно продвигать суверенитет, достоинство, мир и безопасность двух стран и народов, а также региона в целом, основываясь на "могуществе корейско-российской дружбы", которая уже превратилась в "настоящие боевые товарищеские отношения" и стратегическое партнёрство.
"Пхеньян и Москва всегда будут вместе", - подытожила она.
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
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ПолитикаРОССИЯКНДРПхеньянКим Чен ЫнДень Победы
 
 
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