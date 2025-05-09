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CNBC рассказал о гигантских кражах при перевозках в США
CNBC рассказал о гигантских кражах при перевозках в США - 09.05.2025, ПРАЙМ
CNBC рассказал о гигантских кражах при перевозках в США
США страдают от рекордных краж во время грузоперевозок, потери могут достигать миллиарда долларов в год и даже более, сообщает американский телеканал CNBC со... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T19:07+0300
2025-05-09T19:07+0300
2025-05-09T19:08+0300
экономика
сша
грузоперевозки
кражи
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. США страдают от рекордных краж во время грузоперевозок, потери могут достигать миллиарда долларов в год и даже более, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на экспертов. По данным компании по предотвращению краж Verisk CargoNet, на которые ссылается телеканал, в 2024 году было зафиксировано 3798 случаев кражи грузов во время их перевозки, это число выросло на 26% по сравнению с 2023 годом. "Общая сумма зарегистрированных потерь превысила почти 455 миллионов долларов, но... эта цифра, вероятно, является заниженной, поскольку многие случаи остаются незарегистрированными... Потери оценивают приблизительно в 1 миллиард долларов или более в год", - сообщает телеканал со ссылкой на экспертов в области грузоперевозок. Как отмечает CNBC со ссылкой на вице-президента по операциям компании Verisk CargoNet Кита Льюиса, отследить мошенников, особенно тех, кто находится за границей, практически невозможно. Того же мнения придерживается директор по управлению рисками Prosponsive Logistics Джерри Джейкобс, утверждая, что у преступников "есть лицензия на воровство". Преступники, занимающиеся кражами грузов, преимущественно выдают себя за компании, заказавшие перевозку, сообщает телеканал. Так, в результате злоумышленники получают или денежные переводы, или грузы, или и то, и другое вместе. Как утверждает телеканал, рост числа краж также влияет на конечных потребителей, так как из-за такого рода происшествий растет цена на розничные товары.
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сша, грузоперевозки, кражи
Экономика, США, грузоперевозки, кражи
CNBC рассказал о гигантских кражах при перевозках в США
CNBC: США страдают от краж при грузоперевозках, потери могут достигать $1 млрд
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. США страдают от рекордных краж во время грузоперевозок, потери могут достигать миллиарда долларов в год и даже более, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
По данным компании по предотвращению краж Verisk CargoNet, на которые ссылается телеканал, в 2024 году было зафиксировано 3798 случаев кражи грузов во время их перевозки, это число выросло на 26% по сравнению с 2023 годом.
"Общая сумма зарегистрированных потерь превысила почти 455 миллионов долларов, но... эта цифра, вероятно, является заниженной, поскольку многие случаи остаются незарегистрированными... Потери оценивают приблизительно в 1 миллиард долларов или более в год", - сообщает телеканал со ссылкой на экспертов в области грузоперевозок.
Как отмечает CNBC со ссылкой на вице-президента по операциям компании Verisk CargoNet Кита Льюиса, отследить мошенников, особенно тех, кто находится за границей, практически невозможно. Того же мнения придерживается директор по управлению рисками Prosponsive Logistics Джерри Джейкобс, утверждая, что у преступников "есть лицензия на воровство".
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Преступники, занимающиеся кражами грузов, преимущественно выдают себя за компании, заказавшие перевозку, сообщает телеканал. Так, в результате злоумышленники получают или денежные переводы, или грузы, или и то, и другое вместе.
Как утверждает телеканал, рост числа краж также влияет на конечных потребителей, так как из-за такого рода происшествий растет цена на розничные товары.