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Акции криптобиржи Coinbase дешевеют почти на 3% на постторгах

Акции криптобиржи Coinbase дешевеют почти на 3% на постторгах - 09.05.2025, ПРАЙМ

Акции криптобиржи Coinbase дешевеют почти на 3% на постторгах

Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается после закрытия основных торгов в США почти на 3% после выхода финансового отчета, свидетельствуют данные торгов и | 09.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается после закрытия основных торгов в США почти на 3% после выхода финансового отчета, свидетельствуют данные торгов и отчетности компании. Стоимость акций Coinbase после закрытия основных торгов опускается на 2,7%, до 200,98 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов четверга цена акции криптобиржи составляла 206,5 доллара. Согласно отчетности, квартальная чистая прибыль Coinbase, приходящаяся на акционеров, составила 65,608 миллиона долларов, что в 17,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года (1,176 миллиарда). Разводненная прибыль на акцию упала до 0,24 доллара с 4,4 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,09 доллара. При этом выручка за отчетный период выросла на 24,2%, до 2,034 миллиарда долларов, при прогнозе в 2,2 миллиарда. Число ежемесячных активных трейдеров (MTU) за квартал при этом поднялось на 21,3%, до 9,7 миллиона. А объем торговых операций составил 393 миллиардов долларов, что на 26% больше показателя за первый квартал 2024 года. Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, эфир и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 3,9 тысячи сотрудников.

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рынок, акции, торги, coinbase