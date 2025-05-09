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Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы
Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, выразив... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T07:51+0300
2025-05-09T07:51+0300
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минск
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александр лукашенко
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МИНСК, 9 мая – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, выразив уверенность, что тесное военное сотрудничество будет и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого. "Уверен, что вступивший в силу межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, тесное военное и военно-техническое сотрудничество будут и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого, а совместные усилия по продвижению инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке заложат основу архитектуры равной и неделимой безопасности на нашем большом континенте", - процитировали в пресс-службе белорусского президента послание. Как отметили в пресс-службе, в послании президенту России глава белорусского государства отметил, что восемь десятилетий назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне. "Гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Священный долг каждого из нас - сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений", - процитировали там поздравление. -0-
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россия, общество , минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
07:51 09.05.2025
 
Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы

Лукашенко: тесное военное сотрудничество защитит от повторения страшных событий прошлого

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МИНСК, 9 мая – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, выразив уверенность, что тесное военное сотрудничество будет и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого.
"Уверен, что вступивший в силу межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, тесное военное и военно-техническое сотрудничество будут и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого, а совместные усилия по продвижению инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке заложат основу архитектуры равной и неделимой безопасности на нашем большом континенте", - процитировали в пресс-службе белорусского президента послание.
Как отметили в пресс-службе, в послании президенту России глава белорусского государства отметил, что восемь десятилетий назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне.
"Гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Священный долг каждого из нас - сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений", - процитировали там поздравление. -0-
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМИНСКБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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