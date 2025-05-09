https://1prime.ru/20250509/makron-857426537.html
Макрон сообщил о нескольких разговорах с Трампом прошлым вечером
Макрон сообщил о нескольких разговорах с Трампом прошлым вечером - 09.05.2025, ПРАЙМ
Макрон сообщил о нескольких разговорах с Трампом прошлым вечером
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что накануне вечером "несколько раз" разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом, стороны обсудили... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T16:05+0300
2025-05-09T16:05+0300
2025-05-09T16:05+0300
политика
франция
эммануэль макрон
сша
дональд трамп
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/19/855223689_0:305:2048:1457_1920x0_80_0_0_04886e7b4d9c56a63c1730b79daf1fd7.jpg
ПАРИЖ, 9 мая – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что накануне вечером "несколько раз" разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом, стороны обсудили урегулирование украинского конфликта. Ранее Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение, но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. "Прошлым вечером я несколько раз разговаривал с президентом США. Я приветствую его очень ясный призыв к безоговорочному прекращению огня на 30 дней", - написал Макрон на своей странице в соцсети X. Он призвал Россию согласиться на такое перемирие, пригрозив, что в противном случае Франция "будет готова решительно реагировать вместе со всеми европейцами и в тесной консультации с Соединенными Штатами". При этом Макрон не упомянул ни объявленное Москвой перемирие по случаю 80-летия Победы, ни продолжение киевским режимом боевых действий. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявление режима перемирия, не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ. По всей линии боевого соприкосновения со стороны противника зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://1prime.ru/20250429/peskov-857118412.html
франция
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/19/855223689_0:271:2048:1807_1920x0_80_0_0_87733d1d146ba87d3751b398cb24ab88.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, сша, дональд трамп, украина
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Макрон сообщил о нескольких разговорах с Трампом прошлым вечером
Макрон: накануне несколько раз состоялись разговоры с Трампом по украинскому конфликту
ПАРИЖ, 9 мая – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что накануне вечером "несколько раз" разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом, стороны обсудили урегулирование украинского конфликта.
Ранее Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение, но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
"Прошлым вечером я несколько раз разговаривал с президентом США. Я приветствую его очень ясный призыв к безоговорочному прекращению огня на 30 дней", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
Он призвал Россию согласиться на такое перемирие, пригрозив, что в противном случае Франция "будет готова решительно реагировать вместе со всеми европейцами и в тесной консультации с Соединенными Штатами".
При этом Макрон не упомянул ни объявленное Москвой перемирие по случаю 80-летия Победы, ни продолжение киевским режимом боевых действий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявление режима перемирия, не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ. По всей линии боевого соприкосновения со стороны противника зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В Кремле отреагировали на слова Макрона о давлении на Россию