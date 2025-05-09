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Выход с ряда центральных станций метро в Москве ограничат 9 мая

Выход с ряда центральных станций метро в Москве ограничат 9 мая - 09.05.2025, ПРАЙМ

Выход с ряда центральных станций метро в Москве ограничат 9 мая

Выход с ряда центральных станций метро в Москве ограничат 9 мая. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T00:33+0300

2025-05-09T00:33+0300

2025-05-09T00:33+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Выход с ряда центральных станций метро в Москве ограничат 9 мая. Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, 9 мая будет ограничен выход с нескольких центральных станций метро. Так, только на вход и переход будут работать станции "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Александровский сад", "Арбатская", "Площадь Революции", "Театральная" и "Охотный Ряд". Дополнительные ограничения возможны на станциях "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка" и "Китай-город". Ограничения продлятся с открытия метро до окончания мероприятий.

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