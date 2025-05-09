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В Москве в пятницу введут временные ограничения движения транспорта

В Москве в пятницу введут временные ограничения движения транспорта - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Москве в пятницу введут временные ограничения движения транспорта

Временные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве в пятницу в связи с проведением мероприятий в честь празднования 80-летия победы в Великой... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T00:33+0300

2025-05-09T00:33+0300

2025-05-09T00:33+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве в пятницу в связи с проведением мероприятий в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, они затронут Центральный и Юго-Восточный административные округа, изменения произойдут и в работе пешеходных переходов. Так, в пятницу с 05.00 до 08.00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений запрещена до 13.00 пятницы. Кроме того, в пятницу с 05.00 до 13.00 организуют двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского. Также в этот день с 05.30 до окончания мероприятия для движения транспорта закроют Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую, Моховую, Большую Никитскую, Болотную и Садовническую улицы. Нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Балчуг, Солянке и Петровке. Проезд закроют и по центральным набережным, таким как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Пречистенская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Временно будут недоступны Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Лубочный переулок, Большой и Малый Москворецкие и Чугунный мосты. Нельзя будет проехать по 1-му и 2-му Раушским переулкам. Помимо этого, в пятницу с 10.00 до окончания мероприятия перекроют движение транспорта по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы. Участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады будет также недоступен для проезда. На участках перекрытий до 13.00 пятницы запрещена парковка. Также в ЦАО и ЮВАО в этот день будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения введут на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 05.00 до окончания мероприятия в пятницу. На участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные пешеходные переходы закроют в пятницу с 10.00 до окончания мероприятия. Как ранее сообщал столичный департамент транспорта, в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы в пятницу на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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