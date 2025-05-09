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В Афганистане объявили о налоговых каникулах для инвесторов и предприятий

В Афганистане объявили о налоговых каникулах для инвесторов и предприятий - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Афганистане объявили о налоговых каникулах для инвесторов и предприятий

Власти Афганистана не будут взимать налоги в течение пяти лет с афганских промышленников и инвесторов, принявших решение возвратиться из-за рубежа на родину,... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T20:25+0300

2025-05-09T20:25+0300

2025-05-09T20:26+0300

налоги

налоги

инвесторы

освобождение

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Власти Афганистана не будут взимать налоги в течение пяти лет с афганских промышленников и инвесторов, принявших решение возвратиться из-за рубежа на родину, заявил в пятницу вице-премьер Абдул Салам Ханафи, находящийся в провинции Газни. "Мигрантам, владеющим крупным бизнесом в Пакистане, таким как фабрики или коммерческие предприятия, будет оказана поддержка специальным комитетом и предоставлены различные льготы. Им будет предоставлена бесплатная земля в индустриальных парках и бесплатное жилье рядом с этими парками. Более того, они будут освобождены от всех налогов на пять лет", - цитирует слова чиновника новостной портал Tolo news. В 2022- 2024 годах власти Афганистана ввели целый ряд льгот для представителей национального и иностранного капитала, промышленников и инвесторов. Среди них - стопроцентная иностранная собственность на иностранные инвестиции. Также власти страны заверяли, что будет обеспечено отсутствие дискриминации по национальному признаку владельцев предприятий. В соответствии с законом "О налоге на прибыль" предприятия, которые понесли убытки в финансовом году, вообще освобождаются от налогов. В соответствии с законом "О внутренних и иностранных частных инвестициях" продукция или экспортные товары предприятия, учрежденного в Афганистане, освобождены от таможенных пошлин. Инвесторам также гарантирован доступ к банковским услугам на территории Афганистана и за его пределами. Согласно афганскому закону "О внутренних и иностранных частных инвестициях", официально зарегистрированное предприятие может открыть банковский счет в Афганистане в иностранной валюте. Такое предприятие также может получать кредиты в иностранной валюте. Иностранные инвесторы и промышленники после выполнения налоговых платежей имеют право вывести из Афганистана свои первоначальные инвестиции и полученную прибыль. Помимо этого зарегистрированные иностранные инвесторы имеют право заключать договоры аренды недвижимости на срок до 90 лет.

https://1prime.ru/20250423/soglasheniya-856943198.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

налоги, инвесторы, освобождение