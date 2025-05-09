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Посольство Китая в Непале рекомендовало гражданам избегать поездок в Индию
Посольство Китая в Непале рекомендовало гражданам избегать поездок в Индию - 09.05.2025, ПРАЙМ
Посольство Китая в Непале рекомендовало гражданам избегать поездок в Индию
Посольство Китая в Непале рекомендовало гражданам избегать поездок в приграничные районы между Непалом и Индией на фоне обострения между Индией и Пакистаном. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T08:51+0300
2025-05-09T08:51+0300
2025-05-09T08:51+0300
политика
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ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Посольство Китая в Непале рекомендовало гражданам избегать поездок в приграничные районы между Непалом и Индией на фоне обострения между Индией и Пакистаном. Как говорится в сообщении посольства в социальной сети WeChat, в последнее время ситуация между Индией и Пакистаном обострилась, а правительство Непала усилило контроль безопасности на границе с Индией. "На этом фоне посольство Китая в Непале рекомендует китайским гражданам, находящимся в Непале, воздерживаться от посещения районов на границе между Непалом и Индией, остерегаться случайного пересечения индийской границы", - отмечается в сообщении. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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индия, непал, пакистан, китай
Политика, ИНДИЯ, НЕПАЛ, ПАКИСТАН, КИТАЙ
Посольство Китая в Непале рекомендовало гражданам избегать поездок в Индию
Посольство Китая в Непале рекомендовало избегать поездок в приграничные районы с Индией
ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Посольство Китая в Непале рекомендовало гражданам избегать поездок в приграничные районы между Непалом и Индией на фоне обострения между Индией и Пакистаном.
Как говорится в сообщении посольства в социальной сети WeChat, в последнее время ситуация между Индией и Пакистаном обострилась, а правительство Непала усилило контроль безопасности на границе с Индией.
"На этом фоне посольство Китая в Непале рекомендует китайским гражданам, находящимся в Непале, воздерживаться от посещения районов на границе между Непалом и Индией, остерегаться случайного пересечения индийской границы", - отмечается в сообщении.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном