https://1prime.ru/20250509/norvegiya-857424637.html

"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы

"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ

"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы

Неожиданное поздравление с 80-летием Победы пришло из Норвегии, занимающей в последние годы весьма враждебную позицию в отношении Российской Федерации и... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T14:26+0300

2025-05-09T14:26+0300

2025-05-09T14:37+0300

политика

поздравление

9 мая

русский язык

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Неожиданное поздравление с 80-летием Победы пришло из Норвегии, занимающей в последние годы весьма враждебную позицию в отношении Российской Федерации и включенной в России в список недружественных стран.Профессор University of South-Eastern Norway (Университет Юго-Восточной Норвегии) Гленн Дизен в социальной сети Х написал всего пару поздравительных слов, но, что важно, он сделал это по-русски."С Днем Победы!" — написал профессор и проиллюстрировал поздравление известной фотографией, на которой изображена младший сержант Красной армии Лидия Спивак, регулирующая движение возле Бранденбургских ворот в победном мае 1945 года.

https://1prime.ru/20250411/norvegiya-856601976.html

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поздравление, 9 мая, русский язык