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"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
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"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы
"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы - 09.05.2025, ПРАЙМ
"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы
Неожиданное поздравление с 80-летием Победы пришло из Норвегии, занимающей в последние годы весьма враждебную позицию в отношении Российской Федерации и... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T14:26+0300
2025-05-09T14:37+0300
политика
поздравление
9 мая
русский язык
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Неожиданное поздравление с 80-летием Победы пришло из Норвегии, занимающей в последние годы весьма враждебную позицию в отношении Российской Федерации и включенной в России в список недружественных стран.Профессор University of South-Eastern Norway (Университет Юго-Восточной Норвегии) Гленн Дизен в социальной сети Х написал всего пару поздравительных слов, но, что важно, он сделал это по-русски."С Днем Победы!" — написал профессор и проиллюстрировал поздравление известной фотографией, на которой изображена младший сержант Красной армии Лидия Спивак, регулирующая движение возле Бранденбургских ворот в победном мае 1945 года.
https://1prime.ru/20250411/norvegiya-856601976.html
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поздравление, 9 мая, русский язык
Политика, поздравление, 9 мая, русский язык
14:26 09.05.2025 (обновлено: 14:37 09.05.2025)
 
"По-русски". В Норвегии неожиданно поздравили Россию с Днем Победы

Профессор Дизен опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Неожиданное поздравление с 80-летием Победы пришло из Норвегии, занимающей в последние годы весьма враждебную позицию в отношении Российской Федерации и включенной в России в список недружественных стран.
Профессор University of South-Eastern Norway (Университет Юго-Восточной Норвегии) Гленн Дизен в социальной сети Х написал всего пару поздравительных слов, но, что важно, он сделал это по-русски.
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Норвегия выделит более 900 миллионов долларов на обучение бригады ВСУ
11 апреля, 16:13
"С Днем Победы!" — написал профессор и проиллюстрировал поздравление известной фотографией, на которой изображена младший сержант Красной армии Лидия Спивак, регулирующая движение возле Бранденбургских ворот в победном мае 1945 года.
 
Политикапоздравление9 маярусский язык
 
 
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