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"Охота" на военнообязанных на Украине продолжится

"Охота" на военнообязанных на Украине продолжится - 09.05.2025, ПРАЙМ

"Охота" на военнообязанных на Украине продолжится

"Охота" сотрудников военкоматов на военнообязанных на Украине продолжится. Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского с 9 мая еще на 90 дней продлила... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T00:36+0300

2025-05-09T00:36+0300

2025-05-09T00:36+0300

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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. "Охота" сотрудников военкоматов на военнообязанных на Украине продолжится. Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского с 9 мая еще на 90 дней продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации. Режим военного положения на Украине был введен с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их действие продлевается уже 15-й раз. Все это необходимо киевскому режиму для продолжения конфликта. Желающих идти в ВСУ добровольно почти не осталось, поэтому в украинскую армию продолжают загонять силой. НЕПРОСТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ Голосование за очередное продление действия военного положения и мобилизации на Украине происходит каждые три месяца. В этот раз – 16 апреля – почти за месяц до окончания действия введенных ранее. При этом впервые в парламенте не было полного единства. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) перед голосование заявил, что Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть. Ряд депутатов от партии Порошенко, в частности Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), не поддержал продление сроков мобилизации и военного положения. Главными его аргументами были, отсутствие сроков демобилизации и силовые методы проведения мобилизации. По его словам, представители военкоматов относятся к военнообязанным как к животным, а эффективность такой мобилизации отрицательная. Выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук сообщил, что все депутаты получили предупреждения о мерах в случае несогласия с решением. А спикер Рады Руслан Стефанчук накануне голосования в парламенте по очередному продлению срока военного положения и мобилизации обвинил не согласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине, отметил, что киевский режим так пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. НЕКОМУ ВОЕВАТЬ В начале 2022 года на Украине часть мужчин добровольно шли воевать. Уже через некоторое время на фоне колоссальных потерь украинской армии, отсутствия ротаций и демобилизации все больше стало тех, кто всеми способами пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны переодеваясь в женщин или пытаясь вплавь добраться до границы, рискуя при этом жизнью. Из-за потерь личного состава и катастрофической нехватки людей в ВСУ на фронт на Украине переводят дефицитных специалистов инженерно-авиационной службы и медиков, заманивают молодежь обещаниями денежных выплат и дополнительных льгот. Но безрезультатно, численность ВСУ продолжает сокращаться. Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский, отмечал, что реальная численность украинских войск - около 280 тысяч человек. Хоть как-то наполнить ряды ВСУ пытаются за счет принудительной мобилизации. На Украине даже появился новый термин – "бусификация", что означает силовое задержание и погрузка военнообязанных сотрудниками военкоматов в микроавтобус. По словам депутата Верховной рады Руслана Горбенко, Украина ежемесячно мобилизует порядка 10 тысяч человек, однако нуждается в показателе в 30 тысяч. УЖАСЫ МОБИЛИЗАЦИИ ПРОДОЛЖАТСЯ Регулярно в украинских СМИ появляются сообщения и видео силовой мобилизации. Сотрудники военкоматов нередко избивают военнообязанных, угрожают им, даже сбивают мужчин-велосипедистов на автомобилях. К примеру, в апреле украинские СМИ сообщали, что в Одесской области мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации. Прохожие пытались его реанимировать, но безрезультатно. В Харькове сотрудники военкомата после погони за военнообязанным стреляли в его автомобили и разбили в нем стекла. Нередки сообщения о попытках мобилизованных покончить собой. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. Недавно на один из случаев принудительной мобилизации отреагировал американский предприниматель Илон Маск. Он обратил внимание на распространенное в соцсети X видео из украинского Луцка, на котором мужчина с термосумкой безуспешно пытался противостоять трем военным, насильно заталкивавшим его в микроавтобус. На Украине даже устанавливают план по мобилизации. За его невыполнение наказывают не только сотрудников военкоматов, но и местные органы власти. Так, в январе мэрам нескольких городов во Львовской области выписали штрафы "за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации". А против начальника Черкасского военкомата за срыв плана мобилизации даже завели уголовное дело. Но не только страхом перед наказанием за срыв планов мобилизации объясняется такое "рвение" в работе сотрудников военкоматов. По словам депутата Рады Артема Дмитрука, это еще способ заработка. По его информации, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов. Тех же, у кого нет денег, отправляют на передовую. И в ближайшем будущем ждать послабления режима принудительной мобилизации на Украине не стоит. Издание "Страна.ua" в начале мая сообщило, что сотрудникам военкоматов в Житомире на севере Украины поручено искать потенциальных мобилизованных всеми возможными способами, в том числе среди подлежащих отчислению студентов, продавцов автомобилей и владельцев оружия.

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