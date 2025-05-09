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Полянский высказался о "вдумчивом переосмыслении" роли ООН - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Полянский высказался о "вдумчивом переосмыслении" роли ООН
Полянский высказался о "вдумчивом переосмыслении" роли ООН - 09.05.2025, ПРАЙМ
Полянский высказался о "вдумчивом переосмыслении" роли ООН
РФ приветствует "вдумчивое переосмысление" роли ООН, организации нельзя стоять на месте, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T18:15+0300
2025-05-09T18:15+0300
политика
дмитрий полянский
оон
россия
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ООН, 9 мая – ПРАЙМ. РФ приветствует "вдумчивое переосмысление" роли ООН, организации нельзя стоять на месте, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при организации Дмитрий Полянский. "ООН, как любой организации, нельзя стоять на месте. Вдумчивое переосмысление ее роли и повышение эффективности работы мы вполне приветствуем", – сказал Полянский. Он отметил, что важно также сохранить прерогативы государств-членов в рассмотрении и утверждении ресурсной базы ООН, а не сокращать бездумно то, без чего организация не сможет выполнять свои "стержневые мандаты". "Они на сегодня являются "несущей" международно-правовой конструкцией для взаимодействия стран по самому широкому спектру вопросов", - добавил собеседник. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 21.00 мск.
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дмитрий полянский, оон, россия
Политика, Дмитрий Полянский, ООН, РОССИЯ
18:15 09.05.2025
 
Полянский высказался о "вдумчивом переосмыслении" роли ООН

Полянский: Россия приветствует "вдумчивое переосмысление" роли ООН

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
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ООН, 9 мая – ПРАЙМ. РФ приветствует "вдумчивое переосмысление" роли ООН, организации нельзя стоять на месте, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при организации Дмитрий Полянский.
"ООН, как любой организации, нельзя стоять на месте. Вдумчивое переосмысление ее роли и повышение эффективности работы мы вполне приветствуем", – сказал Полянский.
Он отметил, что важно также сохранить прерогативы государств-членов в рассмотрении и утверждении ресурсной базы ООН, а не сокращать бездумно то, без чего организация не сможет выполнять свои "стержневые мандаты".
"Они на сегодня являются "несущей" международно-правовой конструкцией для взаимодействия стран по самому широкому спектру вопросов", - добавил собеседник.
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В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 21.00 мск.
 
ПолитикаДмитрий ПолянскийООНРОССИЯ
 
 
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