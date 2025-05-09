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Орбан заявил, что решение по вступлению Украины в ЕС уже принято - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Орбан заявил, что решение по вступлению Украины в ЕС уже принято
Орбан заявил, что решение по вступлению Украины в ЕС уже принято - 09.05.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что решение по вступлению Украины в ЕС уже принято
Политическое решение о начале в 2025 году официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже принято, однако Венгрия выступает против этого шага. Об... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T10:26+0300
2025-05-09T10:26+0300
политика
украина
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 9 мая - ПРАЙМ. Политическое решение о начале в 2025 году официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже принято, однако Венгрия выступает против этого шага. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth."Политическое решение принято. Это решение было принято против Венгрии, потому что мы не поддерживаем вступление Украины, а ускоренное вступление - определенно нет", - сообщил Орбан.Он отметил, что аналогичной позиции придерживается и Словакия, где также считают принятие Украины в ЕС экономически губительным шагом. Премьер призвал граждан Венгрии активно участвовать в национальном опросе по этому вопросу. Опрос населения Венгрии о возможном членстве Украины в Евросоюзе стартовал 14 апреля. Анкеты рассылаются гражданам по почте и содержат единственный вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его итоги будут направлены в Брюссель. В отличие от референдума, участие в опросе не требует достижения определённого порога явки.Ранее Виктор Орбан заявлял, что Еврокомиссия стремится принять Украину в состав ЕС к 2030 году, однако окончательное решение остается за Венгрией. По его мнению, евроинтеграция Украины нанесёт серьезный удар по венгерской экономике. Он также выразил уверенность в том, что Евросоюз нацелен не на поддержку Киева, а на его политическую и экономическую колонизацию, а затягивание украинского конфликта конфликта — один из инструментов давления. Орбан подчеркнул, что Венгрия поддерживает саму идею объединенной Европы, однако выступает решительно против ускоренного включения Украины в сообщество. Без одобрения Будапешта, добавил он, этого не произойдет.
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украина, венгрия, виктор орбан, ес
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
10:26 09.05.2025
 
Орбан заявил, что решение по вступлению Украины в ЕС уже принято

Орбан: решение о начале переговоров по вступлении Украины в ЕС принято, но Венгрия против

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 9 мая - ПРАЙМ. Политическое решение о начале в 2025 году официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже принято, однако Венгрия выступает против этого шага. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
"Политическое решение принято. Это решение было принято против Венгрии, потому что мы не поддерживаем вступление Украины, а ускоренное вступление - определенно нет", - сообщил Орбан.
Он отметил, что аналогичной позиции придерживается и Словакия, где также считают принятие Украины в ЕС экономически губительным шагом. Премьер призвал граждан Венгрии активно участвовать в национальном опросе по этому вопросу.
Опрос населения Венгрии о возможном членстве Украины в Евросоюзе стартовал 14 апреля. Анкеты рассылаются гражданам по почте и содержат единственный вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его итоги будут направлены в Брюссель. В отличие от референдума, участие в опросе не требует достижения определённого порога явки.
Ранее Виктор Орбан заявлял, что Еврокомиссия стремится принять Украину в состав ЕС к 2030 году, однако окончательное решение остается за Венгрией. По его мнению, евроинтеграция Украины нанесёт серьезный удар по венгерской экономике. Он также выразил уверенность в том, что Евросоюз нацелен не на поддержку Киева, а на его политическую и экономическую колонизацию, а затягивание украинского конфликта конфликта — один из инструментов давления. Орбан подчеркнул, что Венгрия поддерживает саму идею объединенной Европы, однако выступает решительно против ускоренного включения Украины в сообщество. Без одобрения Будапешта, добавил он, этого не произойдет.
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