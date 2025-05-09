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Отец Путина награжден медалью "За боевые заслуги"

Отец Путина награжден медалью "За боевые заслуги" - 09.05.2025, ПРАЙМ

Отец Путина награжден медалью "За боевые заслуги"

Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, медалью "За боевые заслуги" в годы Великой Отечественной войны был подписан... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T07:17+0300

2025-05-09T07:17+0300

2025-05-09T07:17+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, медалью "За боевые заслуги" в годы Великой Отечественной войны был подписан маршалом Советского Союза, одним из авторов военного плана по прорыву блокады Ленинграда Леонидом Говоровым, следует из архивных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Отец президента РФ воевал в Ленобласти и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с Невского пятачка на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента РФ был удостоен медали "За боевые заслуги". Приказ о награждении был подписан командующим войсками Ленинградского фронта, маршалом Советского союза Леонидом Говоровым, а также членом военного совета Ленинградского фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным. "Приказ войскам Ленинградского фронта. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича…(бывшего) Стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии – ныне инвалида Отечественной войны", - говорится в документе. Говоров в 1942 году был назначен командующим группы войск под Ленинградом. Осенью 1942 года он приступил к разработке операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. Операция началась 12 января 1943 года. Советские войска прорвали блокаду Ленинграда 18 января 1943 года. Полностью блокада города была снята 27 января 1944 года. Герой Советского Союза маршал Леонид Говоров (1897-1955) в дни битвы за Москву в октябре 1941 года был назначен командующим 5-й армией, войска которой проявили мужество и героизм в ходе обороны и контрнаступления под столицей. С апреля 1942 года командующий группой войск Ленинградского фронта, а с июня – командующий Ленинградским фронтом. Руководил прорывом блокады Ленинграда, затем во главе войск фронта участвовал в разгроме германских войск в Прибалтике. Оставаясь командующим Ленинградским фронтом, Говоров одновременно координировал действия 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Награждён орденом "Победа", пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени и др. Его прах захоронен в Кремлевской стене на Красной площади.

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