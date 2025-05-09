https://1prime.ru/20250509/parad-857419819.html
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
Парад Победы начался на Красной площади в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T10:06+0300
2025-05-09T10:06+0300
2025-05-09T10:06+0300
россия
росгвардия
владимир путин
9 мая
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. В начале Парада почётный караул традиционно вносит на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни "Священная война". После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков совершат объезд и поприветствуют построившиеся на площади парадные расчёты. Далее расчёты пройдут пешим строем по брусчатке Красной площади. Среди участвующих в Параде бойцы, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии, курсанты-пограничники, а также военнослужащие 13 зарубежных стран. Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, свои парадные расчёты прислали Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, КНР, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. После прохода парадных расчётов ожидается проезд военной техники. Колонну откроют легендарные танки Т-34. После них по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника. Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С". Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет". При благоприятной погоде парад завершится пролётом боевой авиации, причём воздушный строй традиционно замкнут шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо над Москвой в цвета российского триколора. Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Москве на День Победы соберутся лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
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россия, росгвардия, владимир путин, 9 мая, день победы
РОССИЯ, Росгвардия, Владимир Путин, 9 мая, День Победы
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
В начале Парада почётный караул традиционно вносит на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни "Священная война". После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков совершат объезд и поприветствуют построившиеся на площади парадные расчёты.
Далее расчёты пройдут пешим строем по брусчатке Красной площади. Среди участвующих в Параде бойцы, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии, курсанты-пограничники, а также военнослужащие 13 зарубежных стран. Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, свои парадные расчёты прислали Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, КНР, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
После прохода парадных расчётов ожидается проезд военной техники. Колонну откроют легендарные танки Т-34. После них по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника. Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С". Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет".
При благоприятной погоде парад завершится пролётом боевой авиации, причём воздушный строй традиционно замкнут шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо над Москвой в цвета российского триколора.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Москве на День Победы соберутся лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
Путин встретил в Кремле зарубежных гостей юбилейного парада Победы