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Мировые СМИ остались под впечатлением от парада Победы в Москве

Мировые СМИ остались под впечатлением от парада Победы в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ

Мировые СМИ остались под впечатлением от парада Победы в Москве

Ведущие мировые СМИ в пятницу уделили особое внимание мероприятиям в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в особенности военному параду на | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T12:58+0300

2025-05-09T12:58+0300

2025-05-09T12:58+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ведущие мировые СМИ в пятницу уделили особое внимание мероприятиям в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в особенности военному параду на Красной площади, описывая размах праздника и рассуждая о его значении для России на международной арене. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы принял военный парад на Красной площади. На празднование в Москву в эти дни прибыли многие зарубежные лидеры, которые стоя приветствовали парадные расчеты своих стран, участвующие в мероприятии. ГРАНДИОЗНЫЙ И ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК "Россия отметит 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне грандиозным военным парадом", - пишет британская газета Independent. Американский телеканал CNN подчеркивает, что в последние три года праздничные мероприятия на 9 мая были сдержанными, "но на этот раз Россия не стала сдерживаться". "Россия отмечает День Победы с большим размахом, чем в предыдущие годы", - также отметила финская газета Ilta-Sanomat. Другая финская газета Iltalehti напоминает, что 9 мая является одним из важнейших праздников в России. Газета New York Times пишет, что празднование 80-й годовщины разгрома нацистской Германии с визитами глав иностранных государств и демонстрацией военной мощи РФ на Красной площади было организовано как "демонстрация мирового влияния", а также предзнаменование победы России в украинском конфликте. По мнению британской газеты Daily Mail, в Кремле надеются, что этот День Победы будет "торжественным и патриотичным". Немецкая газета Spiegel признала, что парад Победы продемонстрировал способность России снабжать свои подразделения современным оружием. Издание также публикует интервью с москвичами, посетившими праздничные мероприятия. Собеседники газеты рассказали, что День Победы для них - самый большой праздник в году, что они поддерживают российских военных на фронте и надеются на скорую победу на Украине. ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА По мнению британской газеты Telegraph, Москва надеется, что ежегодный парад Победы укрепит патриотические настроения внутри страны и продемонстрирует силу России для зарубежных наблюдателей. Журнал Conversation считает, что такие события, как 80-я годовщина Победы, "имеют для Кремля значение, выходящее за рамки речей, парадов и пышности самого дня", поскольку являются частью усилий по воспитанию следующего поколения российских граждан. ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ CNN подчеркивает, что по сравнению с прошлым годом в этом году список иностранных гостей значительно расширился и обновился за счет визита нескольких высокопоставленных гостей, включая председателя КНР Си Цзиньпина и бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. "Лидеры России и Китая расположились бок о бок, чтобы посмотреть парад, продемонстрировав единство после того, как вчера они выступили с заявлением, в котором осудили планы США по наращиванию вооружений", - пишет Daily Mail. Washington Post также обращает особое внимание на визит председателя КНР, отмечая, что его присутствие на параде в День Победы "дало мощный сигнал поддержки". "(Президент США - ред.) Дональд Трамп мечтал "разъединить" Россию и Китай... Гордый парад солдат Народно-освободительной армии Китая на брусчатке Красной площади в Москве в эту пятницу прозвучал как решительное оспаривание стратегических амбиций американского президента", - считает французская газета Figaro. По мнению издания, это мероприятие "больше, чем когда-либо, представляет собой демонстрацию антизападного фронта". ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ НЕ УДАЛАСЬ Washington Post пишет, что решение по меньше мере двух десятков мировых лидеров присоединиться к российскому президенту Владимиру Путину на параде Победы в Москве "знаменует его собственную победу как лидера, которого Запад стремился изолировать". Аналогичного мнения придерживаются журналисты японского телеканала NHK, чей репортер заявил, что Москва, приглашая иностранных лидеров, стремилась показать, что "Россия не изолирована, даже несмотря на западные санкции", а также продемонстрировать противовес Западу, в том числе через присутствие на празднике первых лиц Китая. ЗАПАД НЕРВНИЧАЕТ И ЗАВИДУЕТ Британский телеканал Sky News утверждает, что европейские союзники Украины "будут нервно следить за мероприятиями в честь Дня Победы на Красной площади". Телеканал также не забыл упомянуть Трампа, у которого, по мнению СМИ, "слабость к военным зрелищам". "Он будет с завистью смотреть, как Владимир Путин сегодня проводит парад в Москве, а китайский лидер Си Цзиньпин присоединится к мероприятиям Дня Победы на Красной площади", - говорится в сообщении телеканала.

https://1prime.ru/20250509/putin-857420357.html

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