https://1prime.ru/20250509/parad-857426275.html

"Провал". В США сделали горький вывод по итогам парада Победы в Москве

"Провал". В США сделали горький вывод по итогам парада Победы в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ

"Провал". В США сделали горький вывод по итогам парада Победы в Москве

Присутствие мировых лидеров на праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию Великой Победы, свидетельствует о провале западной политики,... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T15:48+0300

2025-05-09T15:48+0300

2025-05-09T15:48+0300

политика

сша

парад

день победы

москва

владимир путин

запад

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Присутствие мировых лидеров на праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию Великой Победы, свидетельствует о провале западной политики, нацеленной на международную изоляцию Российской Федерации, утверждается в публикации одной из крупнейших американских газет Washington Post.Как отмечается в статье, на параде в честь Дня Победы президент РФ Владимир Путин, "которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, знаменует свою победу".На парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году в Москву приехали: сербский президент Александр Вучич, глава словацкого кабмина Роберт Фицо, генсек ЦК компартии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, венесуэльский лидер Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, таждикский президент Эмомали Рахмон и другие руководители и лидеры зарубежных стран.

https://1prime.ru/20250509/parad-857423054.html

сша

москва

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сша, парад, день победы, москва, владимир путин, запад