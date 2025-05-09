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"Провал". В США сделали горький вывод по итогам парада Победы в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ
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"Провал". В США сделали горький вывод по итогам парада Победы в Москве
"Провал". В США сделали горький вывод по итогам парада Победы в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ
"Провал". В США сделали горький вывод по итогам парада Победы в Москве
Присутствие мировых лидеров на праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию Великой Победы, свидетельствует о провале западной политики,... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T15:48+0300
2025-05-09T15:48+0300
политика
сша
парад
день победы
москва
владимир путин
запад
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Присутствие мировых лидеров на праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию Великой Победы, свидетельствует о провале западной политики, нацеленной на международную изоляцию Российской Федерации, утверждается в публикации одной из крупнейших американских газет Washington Post.Как отмечается в статье, на параде в честь Дня Победы президент РФ Владимир Путин, "которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, знаменует свою победу".На парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году в Москву приехали: сербский президент Александр Вучич, глава словацкого кабмина Роберт Фицо, генсек ЦК компартии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, венесуэльский лидер Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, таждикский президент Эмомали Рахмон и другие руководители и лидеры зарубежных стран.
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сша, парад, день победы, москва, владимир путин, запад
Политика, США, парад, День Победы, МОСКВА, Владимир Путин, ЗАПАД
15:48 09.05.2025
 
"Провал". В США сделали горький вывод по итогам парада Победы в Москве

Washington Post: присутствие мировых лидеров на параде в Москве - провал Запада

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный Дню Победы
Военный парад, посвященный Дню Победы - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Владимир Родионов
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Присутствие мировых лидеров на праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию Великой Победы, свидетельствует о провале западной политики, нацеленной на международную изоляцию Российской Федерации, утверждается в публикации одной из крупнейших американских газет Washington Post.
Как отмечается в статье, на параде в честь Дня Победы президент РФ Владимир Путин, "которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, знаменует свою победу".
Экран смартфона - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Мировые СМИ остались под впечатлением от парада Победы в Москве
12:58
На парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году в Москву приехали: сербский президент Александр Вучич, глава словацкого кабмина Роберт Фицо, генсек ЦК компартии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, венесуэльский лидер Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, таждикский президент Эмомали Рахмон и другие руководители и лидеры зарубежных стран.
 
ПолитикаСШАпарадДень ПобедыМОСКВАВладимир ПутинЗАПАД
 
 
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