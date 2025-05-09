https://1prime.ru/20250509/parad-857428520.html

"Послание безошибочно". Запад понял, что обречен, увидев парад в Москве

"Послание безошибочно". Запад понял, что обречен, увидев парад в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ

"Послание безошибочно". Запад понял, что обречен, увидев парад в Москве

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Параде Победы в Москве продемонстрировали несостоятельность попыток Запада изолировать... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T17:32+0300

2025-05-09T17:32+0300

2025-05-09T17:32+0300

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день победы

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Параде Победы в Москве продемонстрировали несостоятельность попыток Запада изолировать Россию, сообщает издание Telegraph."Послание было безошибочным: пока Си и Путин находятся бок о бок, представляя, безусловно, самые сильные военные державы в Евразии, все усилия Запада по изоляции России будут обречены на провал", — сообщается в издании.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках торжества 9 мая в российскую столицу прибыли лидеры нескольких государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, белорусского президента Александра Лукашенко, главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова, лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также руководителя Таджикистана Эмомали Рахмона.Кроме того, в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на давление со стороны ряда европейских стран, пытавшихся помешать их визиту.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с предостережениями в адрес лидеров стран-кандидатов и действующих членов Евросоюза, заявив о возможных последствиях за визиты в Москву.

https://1prime.ru/20250509/putin-857423647.html

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ес, запад, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, день победы