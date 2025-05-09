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"Послание безошибочно". Запад понял, что обречен, увидев парад в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ
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"Послание безошибочно". Запад понял, что обречен, увидев парад в Москве
"Послание безошибочно". Запад понял, что обречен, увидев парад в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ
"Послание безошибочно". Запад понял, что обречен, увидев парад в Москве
Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Параде Победы в Москве продемонстрировали несостоятельность попыток Запада изолировать... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T17:32+0300
2025-05-09T17:32+0300
политика
ес
запад
россия
владимир путин
китай
си цзиньпин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Параде Победы в Москве продемонстрировали несостоятельность попыток Запада изолировать Россию, сообщает издание Telegraph."Послание было безошибочным: пока Си и Путин находятся бок о бок, представляя, безусловно, самые сильные военные державы в Евразии, все усилия Запада по изоляции России будут обречены на провал", — сообщается в издании.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках торжества 9 мая в российскую столицу прибыли лидеры нескольких государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, белорусского президента Александра Лукашенко, главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова, лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также руководителя Таджикистана Эмомали Рахмона.Кроме того, в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на давление со стороны ряда европейских стран, пытавшихся помешать их визиту.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с предостережениями в адрес лидеров стран-кандидатов и действующих членов Евросоюза, заявив о возможных последствиях за визиты в Москву.
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ес, запад, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, день победы
Политика, ЕС, ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Путин, КИТАЙ, Си Цзиньпин, День Победы
17:32 09.05.2025
 
"Послание безошибочно". Запад понял, что обречен, увидев парад в Москве

Telegraph: парад Победы в Москве показал, что все усилия по изоляции России были тщетны

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоенный парад
Военный парад - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Параде Победы в Москве продемонстрировали несостоятельность попыток Запада изолировать Россию, сообщает издание Telegraph.
"Послание было безошибочным: пока Си и Путин находятся бок о бок, представляя, безусловно, самые сильные военные державы в Евразии, все усилия Запада по изоляции России будут обречены на провал", — сообщается в издании.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках торжества 9 мая в российскую столицу прибыли лидеры нескольких государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, белорусского президента Александра Лукашенко, главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова, лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также руководителя Таджикистана Эмомали Рахмона.
Кроме того, в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на давление со стороны ряда европейских стран, пытавшихся помешать их визиту.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с предостережениями в адрес лидеров стран-кандидатов и действующих членов Евросоюза, заявив о возможных последствиях за визиты в Москву.
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