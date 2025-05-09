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Иран согласился на проведение 4-го раунда переговоров с США, пишут СМИ
Иран согласился на проведение 4-го раунда переговоров с США, пишут СМИ - 09.05.2025, ПРАЙМ
Иран согласился на проведение 4-го раунда переговоров с США, пишут СМИ
Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике, передает в пятницу агентство Tasnim со ссылкой... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T18:06+0300
2025-05-09T18:06+0300
2025-05-09T18:06+0300
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ТЕГЕРАН, 9 мая - ПРАЙМ. Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике, передает в пятницу агентство Tasnim со ссылкой на неназванного члена переговорной группы Ирана. "Член иранской переговорной группы подтвердил в интервью Tasnim, что (решение о проведении - ред.) четвертого раунда ирано-американских переговоров в Омане принято", - говорится в сообщении агентства. Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.
https://1prime.ru/20250506/iran-857308607.html
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иран, сша, переговоры
Политика, ИРАН, США, переговоры
Иран согласился на проведение 4-го раунда переговоров с США, пишут СМИ
Tasnim: Иран согласился на проведение четвертого раунда переговоров с США
ТЕГЕРАН, 9 мая - ПРАЙМ. Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике, передает в пятницу агентство Tasnim со ссылкой на неназванного члена переговорной группы Ирана.
"Член иранской переговорной группы подтвердил в интервью Tasnim, что (решение о проведении - ред.) четвертого раунда ирано-американских переговоров в Омане принято", - говорится в сообщении агентства.
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Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.