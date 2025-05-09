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Путин начал переговоры с президентом Египта

Путин начал переговоры с президентом Египта - 09.05.2025, ПРАЙМ

Путин начал переговоры с президентом Египта

Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, передает РИА Новости. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T18:50+0300

2025-05-09T18:50+0300

2025-05-09T19:01+0300

политика

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

переговоры

кремль

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, передает РИА Новости.Россия и Египет координируют подходы по актуальным международным вопросам, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши страны координируют подходы по актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы рады возможности обсудить с вами эти и многие другие актуальные направления российско-египетского взаимодействия", - сказал президент.Он отметил, что отношения РФ и Египта успешно развиваются, сотрудничество двух стран носит многоплановый характер."Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал Путин."По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос на восемьдесят с лишним процентов", - отметил российский лидер. При этом он подчеркнул, что "Египет - один из ключевых партнеров России в Африке".Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.

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владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, переговоры, кремль