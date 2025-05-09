Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250509/peregovory-857430451.html
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США - 09.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США
Четвертый раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T19:32+0300
2025-05-09T20:21+0300
политика
иран
мид
переговоры
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/53/840745376_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_5f932f1d348d3ed7e8c4660addbc3e82.jpg
ТЕГЕРАН, 9 мая - ПРАЙМ. Четвертый раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Оманские друзья спросили нас о (проведении переговоров в - ред.) воскресенье, и мы выразили свое согласие", - приводит слова Аракчи его официальный Telegram-канал. Министр добавил, что время и место проведения переговоров будут определены принимающей страной — Оманом. В пятницу агентство Tasnim со ссылкой на неназванного члена иранской переговорной группы сообщило, что Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике. Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.
https://1prime.ru/20250507/tramp-857355756.html
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/53/840745376_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_375d7cbba10b982e9455de2232d4d238.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, мид, переговоры, сша
Политика, ИРАН, МИД, переговоры, США
19:32 09.05.2025 (обновлено: 20:21 09.05.2025)
 
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США

Глава МИД Ирана Аракчи: 11 мая пройдет четвертый раунд переговоров с США

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 9 мая - ПРАЙМ. Четвертый раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Оманские друзья спросили нас о (проведении переговоров в - ред.) воскресенье, и мы выразили свое согласие", - приводит слова Аракчи его официальный Telegram-канал.
Министр добавил, что время и место проведения переговоров будут определены принимающей страной — Оманом.
В пятницу агентство Tasnim со ссылкой на неназванного члена иранской переговорной группы сообщило, что Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив
7 мая, 12:13
Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.
 
ПолитикаИРАНМИДпереговорыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала