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Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США - 09.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США
Четвертый раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T19:32+0300
2025-05-09T19:32+0300
2025-05-09T20:21+0300
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ТЕГЕРАН, 9 мая - ПРАЙМ. Четвертый раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Оманские друзья спросили нас о (проведении переговоров в - ред.) воскресенье, и мы выразили свое согласие", - приводит слова Аракчи его официальный Telegram-канал. Министр добавил, что время и место проведения переговоров будут определены принимающей страной — Оманом. В пятницу агентство Tasnim со ссылкой на неназванного члена иранской переговорной группы сообщило, что Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике. Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.
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Политика, ИРАН, МИД, переговоры, США
Глава МИД Ирана подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США
Глава МИД Ирана Аракчи: 11 мая пройдет четвертый раунд переговоров с США
ТЕГЕРАН, 9 мая - ПРАЙМ. Четвертый раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Оманские друзья спросили нас о (проведении переговоров в - ред.) воскресенье, и мы выразили свое согласие", - приводит слова Аракчи его официальный Telegram-канал.
Министр добавил, что время и место проведения переговоров будут определены принимающей страной — Оманом.
В пятницу агентство Tasnim со ссылкой на неназванного члена иранской переговорной группы сообщило, что Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике.
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Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.