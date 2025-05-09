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Стали известны подробности переговоров Путина и ас-Сиси - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Стали известны подробности переговоров Путина и ас-Сиси
Стали известны подробности переговоров Путина и ас-Сиси - 09.05.2025, ПРАЙМ
Стали известны подробности переговоров Путина и ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T20:50+0300
2025-05-09T21:15+0300
политика
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
переговоры
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КАИР, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис на Украине, заявила канцелярия египетского лидера.Ас-Сиси прибыл в Москву в четверг для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади."На переговорах также обсуждались события в Сирии, Ливии и Судане и российско-украинский кризис. Президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул позицию Египта, призывающую к достижению дипломатических решений международных кризисов", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта.
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владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, переговоры
Политика, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, переговоры
20:50 09.05.2025 (обновлено: 21:15 09.05.2025)
 
Стали известны подробности переговоров Путина и ас-Сиси

Канцелярия: Путин и ас-Сиси обсудили события в Сирии, Ливии, Судане, на Украине

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В.Путин встретился президентом Египта А.Ф.ас-Сиси
Президент РФ В.Путин встретился президентом Египта А.Ф.ас-Сиси - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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КАИР, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис на Украине, заявила канцелярия египетского лидера.
Ас-Сиси прибыл в Москву в четверг для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
"На переговорах также обсуждались события в Сирии, Ливии и Судане и российско-украинский кризис. Президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул позицию Египта, призывающую к достижению дипломатических решений международных кризисов", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта.
 
ПолитикаВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-Сисипереговоры
 
 
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