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Стали известны подробности переговоров Путина и ас-Сиси

Стали известны подробности переговоров Путина и ас-Сиси - 09.05.2025, ПРАЙМ

Стали известны подробности переговоров Путина и ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T20:50+0300

2025-05-09T20:50+0300

2025-05-09T21:15+0300

политика

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

переговоры

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КАИР, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Москве события в Сирии, Ливии, Судане, а также кризис на Украине, заявила канцелярия египетского лидера.Ас-Сиси прибыл в Москву в четверг для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади."На переговорах также обсуждались события в Сирии, Ливии и Судане и российско-украинский кризис. Президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул позицию Египта, призывающую к достижению дипломатических решений международных кризисов", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта.

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владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, переговоры