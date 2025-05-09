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В Кремле начались переговоры Путина и Вучича

В Кремле начались переговоры Путина и Вучича - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина и Вучича

Россия ценит, что президент Сербии Александр Вучич лично участвует в торжествах по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T21:05+0300

2025-05-09T21:05+0300

2025-05-09T22:05+0300

политика

владимир путин

александр вучич

переговоры

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия ценит, что президент Сербии Александр Вучич лично участвует в торжествах по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сербским коллегой в Кремле.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии."Искренне ценим, что в столь знаменательный день - 80-летие Великой Победы - Вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях", - сказал Путин.Также он отметил: "Мы ценим независимый, суверенный курс Сербии в международных делах", - сказал Путин, добавив, что отношения России и Сербии носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, заявил президент РФ."Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер", - сказал Путин.Вместе с тем президент РФ сообщил, что знает, как пытались отговорить президента Сербии от поездки в Москву на парад Победы."Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник", - сказал Путин.Он отметил, что Россия признательна властям и народу Сербии за уважительное отношение к памяти павших советских солдат."Знаем, насколько уважительно власти и народ Сербии относятся к памяти павших за свободу наших стран солдат. Мы признательны за это", - сказал президент РФ.Путин подчеркнул, что воины двух стран "плечом к плечу сражались с нацистскими захватчиками"."Дружба наших братских народов закалилась в те суровые годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией", - добавил он.Также президент РФ заявил, что России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве, сообщил российский лидер Владимир Путин во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Кремле."Поддерживаются регулярные контакты между отраслевыми министерствами, по межпарламентской линии также работа идет достаточно стабильная, хотя показатели нашей взаимной торговли, к сожалению, не оптимальны. Больше того, есть некоторый спад. И нам нужно, разумеется, подумать, как нам преодолеть эту тенденцию", - сказал Путин.Президент Сербии со своей стороны по-русски поздравил российского лидера с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил за гостеприимство."Уважаемый президент, большое спасибо за ваш теплый прием, ваше гостеприимство. Еще раз поздравляю Вас с праздником, с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал Вучич.Он заявил, что Сербия благодарна советской армии за освобождение от нацистских захватчиков."Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны от нацистских захватчиков. Очень благодарны советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение", - сказал президент Сербии. Сербия благодарна России за поддержку ее территориальной целостности, заявил он."Мне надо выразить Вам лично признательность за огромную поддержку территориальной целостности Сербии, нашему суверенитету…", - сказал Вучич, после чего выразил надежду на визит российского лидера Владимира Путина в Белград."Спасибо Вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад. Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии", - сказал Вучич, добавив, что он и его делегация чувствуют себя в Москве "как дома".При этом президент Сербии выразил согласие по вопросу преодоления спада в экономическом сотрудничестве стран."Я полностью согласен с Вами, что нам надо увеличить наш товарооборот. Считаю, что есть большие возможности так и сделать", - сказал Вучич.Он отметил, что поставки газа из России - жизненно важный вопрос для Сербии, которая надеется на сохранение или улучшение условий этих поставок."Вы знаете, что у нас есть жизненно важный вопрос - вопрос снабжения газом. У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас очень были хорошие условия. Мне нужно сказать и вам спасибо за это. И мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже улучшить", - сказал Вучич.В свою очередь Путин заявил, что что РФ остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех ее потребностей в энергетике, по маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных в Сербии объемов природного газа. "Больше того, "Газпром" еще и не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств. Надежность поставок создает условия для стабильной экономической деятельности в Сербии", - сказал президент РФ.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

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владимир путин, александр вучич, переговоры