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В Кремле завершились переговоры президентов России и Сербии - 09.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле завершились переговоры президентов России и Сербии
В Кремле завершились переговоры президентов России и Сербии - 09.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры президентов России и Сербии
Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T22:17+0300
2025-05-09T22:17+0300
политика
владимир путин
александр вучич
переговоры
кремль
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы. Накануне Путин и Вучич встретились в Большом Кремлевском дворце, где были организованы официальный обед и концерт по случаю празднования 80-летия Победы.
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владимир путин, александр вучич, переговоры, кремль
Политика, Владимир Путин, Александр Вучич, переговоры, Кремль
22:17 09.05.2025
 
В Кремле завершились переговоры президентов России и Сербии

РИА Новости: в Кремле завершились переговоры Путина и Вучича

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы.
Накануне Путин и Вучич встретились в Большом Кремлевском дворце, где были организованы официальный обед и концерт по случаю празднования 80-летия Победы.
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
В Кремле начались переговоры Путина и Вучича
21:05
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ВучичпереговорыКремль
 
 
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