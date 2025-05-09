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В Кремле завершились переговоры президентов России и Сербии

В Кремле завершились переговоры президентов России и Сербии - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле завершились переговоры президентов России и Сербии

Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T22:17+0300

2025-05-09T22:17+0300

2025-05-09T22:17+0300

политика

владимир путин

александр вучич

переговоры

кремль

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы. Накануне Путин и Вучич встретились в Большом Кремлевском дворце, где были организованы официальный обед и концерт по случаю празднования 80-летия Победы.

https://1prime.ru/20250509/peregovory-857432785.html

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владимир путин, александр вучич, переговоры, кремль