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В Кремле начались переговоры Путина и Фицо

В Кремле начались переговоры Путина и Фицо - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина и Фицо

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T22:41+0300

2025-05-09T22:41+0300

2025-05-09T23:10+0300

политика

владимир путин

роберт фицо

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади.Президент РФ поблагодарил премьера Словакии за приезд в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, несмотря на "логистические препятствия"."Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Вам чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь", - сказал Путин.Путин также выразил уверенность в том, что те, кто "пытается сдержать" Фицо в каких-то планах, убедились, что "лучше этого не делать", так как премьер Словакии все равно добивается своей цели.В то же время Путин заявил, что Россия благодарна руководству и гражданам Словакии за внимательное отношение к памятникам советским воинам."Мы благодарны руководству и гражданам Словакии за внимательное и бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками на словацкой земле", - отметил президент РФ.Он подчеркнул, что Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Ивану Коневу и готова оказать помощь в случае необходимости."Знаю о вашем предложении установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Это очень благородное начинание. Мы вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы все готовы сделать", - сказал Путин.При этом он подчеркнул, что РФ сделает все необходимое для восстановления отношений со Словакией."В ходе нашей с вами встречи в декабре 2024 года мы договорились, что правительство под вашим руководством предпримет усилия для восстановления двустороннего взаимодействия. По сути, это ваша позиция. Мы, конечно, это поддерживаем. Со своей стороны в этом направлении сделаем все, что от нас зависит", - сказал Путин. Прежние власти Словакии следовали линии "коллективного Запада", это привело к тому, что давние связи между РФ и Словакией оказались заморожены, заявил российский лидер."Давние связи между Россией и Словакией в последние годы оказались фактически заморожены стараниями прежних словацких властей, четко следовавших коллективной линии Запада", - сказал Путин.Премьер-министр Словакии заявил, что у него не было сомнений по поводу визита в Россию для участия в параде Победы, для него это честь."У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью и я с удовольствием принял это (приглашение - прим. ред.)", - сказал он.Фицо также поблагодарил российского лидера и делегацию за гостеприимство.Он отметил, что Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сохранении памятников, посвященных воинам Второй мировой войны."Правительство Словакии заинтересовано в сотрудничестве с вами в сохранении всех памятников и кладбищ, которые связаны со Второй мировой войной и с освобождением", - сказал Фицо.В то же время он заявил, что санкции Европейского союза против России не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу, подчеркнув, что Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией."В Словакии мы заинтересованы в нормальных отношениях с Российской Федерации. У нас имеются возможности для сотрудничества парламентов", - сказал Фицо.Премьер упомянул и сотрудничество в области энергетики."Это атомные электростанции. Правительство Словакии считает, что практически невозможно закончить сотрудничество в области атомной электроэнергии. Мы сделаем все для того, чтобы наши отношения улучшались", - сказал он.Вместе с тем Фицо заявил, что Словакия использует право вето при намерении Евросоюза полностью запретить поставки энергоресурсов из России."Сейчас появилось предложение Евросоюза под названием repowering - это остановка поставок всех видов энергоресурсов... Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов", - сказал премьер.Он отметил, что остановка поставок газа из РФ вызовет нестабильность, а нефтеперерабатывающие заводы были построены для работы с российской нефтью, и остановка может вызвать технические проблемы."Я надеюсь, наши партнёры из Евросоюза это знают", - добавил премьер.

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владимир путин, роберт фицо