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В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо - 09.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T23:31+0300
2025-05-09T23:31+0300
2025-05-09T23:31+0300
политика
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роберт фицо
переговоры
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости. Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади. Ранее Фицо сообщал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.
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владимир путин, роберт фицо, переговоры, кремль
Политика, Владимир Путин, Роберт Фицо, переговоры, Кремль
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо
РИА Новости: в Кремле завершились переговоры Путина и Фицо
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости.
Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади.
В Кремле начались переговоры Путина и Фицо
Ранее Фицо сообщал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.