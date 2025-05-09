Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250509/peregovory-857435670.html
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо - 09.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T23:31+0300
2025-05-09T23:31+0300
политика
владимир путин
роберт фицо
переговоры
кремль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_31badaca54ecf5c802a1a48e381c5ec2.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости. Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади. Ранее Фицо сообщал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.
https://1prime.ru/20250509/peregovory-857434971.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_e8bb2f4f6a586123b0725385b56cc76f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, роберт фицо, переговоры, кремль
Политика, Владимир Путин, Роберт Фицо, переговоры, Кремль
23:31 09.05.2025
 
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо

РИА Новости: в Кремле завершились переговоры Путина и Фицо

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости.
Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади.
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
В Кремле начались переговоры Путина и Фицо
22:41
Ранее Фицо сообщал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоберт ФицопереговорыКремль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала