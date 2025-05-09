https://1prime.ru/20250509/peregovory-857435670.html

В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо

В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T23:31+0300

2025-05-09T23:31+0300

2025-05-09T23:31+0300

политика

владимир путин

роберт фицо

переговоры

кремль

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости. Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади. Ранее Фицо сообщал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.

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владимир путин, роберт фицо, переговоры, кремль