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Песков отметил, что Москву 9 мая посетило множество зарубежных лидеров

Песков отметил, что Москву 9 мая посетило множество зарубежных лидеров - 09.05.2025, ПРАЙМ

Песков отметил, что Москву 9 мая посетило множество зарубежных лидеров

Многие зарубежные лидеры приехали в Москву несмотря на давление, которое на них пытались оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T15:25+0300

2025-05-09T15:25+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Многие зарубежные лидеры приехали в Москву несмотря на давление, которое на них пытались оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На самом деле, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось", - сказал Песков в интервью Первому каналу. Кроме того, пресс-секретарь назвал актом героизма визит президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, несмотря на "оголтелое" давление со стороны европейских государств."В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто, наверное, такой акт героизма фактически. Героизма действительно, потому что настолько продемонстрировать суверенную волю, отдать должное памяти Дня Победы, несмотря на это неприкрытое оголтелое давление - это, конечно, достойно самой высокой оценки", - сказал он.Ранее на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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россия, москва, дмитрий песков, александр вучич, роберт фицо