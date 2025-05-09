https://1prime.ru/20250509/peskov-857426381.html

Песков отметил офицерский состав из КНДР на параде Победы в Москве

Песков отметил офицерский состав из КНДР на параде Победы в Москве - 09.05.2025, ПРАЙМ

Песков отметил офицерский состав из КНДР на параде Победы в Москве

Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на Параде... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T15:48+0300

2025-05-09T15:48+0300

2025-05-09T15:48+0300

политика

россия

дмитрий песков

кндр

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на Параде Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. "Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", - сказал Песков "Первому каналу", говоря об присутствовавших на параде военных из КНДР. Пресс-секретарь отметил, что президент после парада познакомился с ними и поблагодарил военнослужащих - это был акт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

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россия, дмитрий песков, кндр, владимир путин