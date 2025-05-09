https://1prime.ru/20250509/peskov-857426690.html

Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать "трибунал", заявил Песков

Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать "трибунал", заявил Песков - 09.05.2025, ПРАЙМ

Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать "трибунал", заявил Песков

Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T16:10+0300

2025-05-09T16:10+0300

2025-05-09T16:10+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России. "Нет. Мы не будем на это реагировать", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250509/peskov-857426381.html

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россия, европа, дмитрий песков, ес