https://1prime.ru/20250509/peskov-857426690.html
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать "трибунал", заявил Песков
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать "трибунал", заявил Песков - 09.05.2025, ПРАЙМ
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать "трибунал", заявил Песков
Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T16:10+0300
2025-05-09T16:10+0300
2025-05-09T16:10+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России. "Нет. Мы не будем на это реагировать", - сказал Песков журналистам.
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Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, ЕС
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать "трибунал", заявил Песков
Песков: Москва не будет реагировать на попытки стран ЕС создать "трибунал" против России