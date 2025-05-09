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Россиян уведомили, за что могут оштрафовать прямо во время пикника

Россиян уведомили, за что могут оштрафовать прямо во время пикника - 09.05.2025, ПРАЙМ

Россиян уведомили, за что могут оштрафовать прямо во время пикника

В некоторых случаях отдыхающие могут получить штраф во время пикника. Когда это возможно, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T02:02+0300

2025-05-09T02:02+0300

2025-05-09T02:02+0300

штраф

шашлык

бизнес

общество

иван соловьев

пожарная безопасность

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. В некоторых случаях отдыхающие могут получить штраф во время пикника. Когда это возможно, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.В лесу можно петь песни хоть всю ночь, но если пикник проходит в городской черте или на территории СНТ, нужно помнить о законе о тишине. Запрет шуметь после определенного времени в каждом регионе свой. За нарушение грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от региона."В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей", - рассказал эксперт.По словам Соловьева, нельзя разводить костры и устанавливать мангалы:На своем дачном участке устраивать пикник можно при использовании мангала или жаровни на расстоянии не менее 5 метров от любых построек. Место приготовления пищи должно располагаться там, где в радиусе 2 метров нет сухой травы и легковоспламеняющихся предметов.Если мангала нет, можно развести костер. Но тогда расстояние до построек должно быть не менее 50 метров. Под местом использования открытого огня должен быть вырыт котлован глубиной от 30 сантиметров и не менее 100 сантиметров в диаметре. Костер должен располагаться не менее чем в 100 метрах от хвойных деревьев и 30 метрах от лиственных. Место использования открытого огня необходимо очистить в радиусе 10 метров.Если скорость ветра выше 5 м/с, то готовить на открытом огне нельзя, а при скорости выше 10 м/с запрещены и мангалы. Кроме того, не следует готовить пищу на костре или мангале при особом противопожарном режиме.Штрафы немаленькие: за нарушение правил пожарной безопасности от 5 до 15 тысяч рублей, за нарушение особого противопожарного режима от 10 до 20 тысяч рублей. А при возникновении пожара от 40 до 50 тысяч рублей."Если вы решили устроить пикник в лесу, необходимо помнить, что огонь нельзя разводить в молодых хвойных лесах, на местах, где раньше был пожар, в поврежденных участках леса, торфяниках, под деревьями и там, где много сухих веток или не убраны остатки спиленных деревьев", - указал Соловьев.За нарушение правил пожарной безопасности в лесах может быть вынесено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей, в лесопарковом зеленом поясе - от 40 до 50 тысяч рублей. Если действует противопожарный режим, то за нарушение правил безопасности в лесу придется заплатить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Если по вашей вине в лесу произошел пожар - от 50 до 60 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

штраф, шашлык, бизнес, общество , иван соловьев, пожарная безопасность