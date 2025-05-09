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В Белом доме сделали заявление относительно снижения пошлин против Китая

В Белом доме сделали заявление относительно снижения пошлин против Китая - 09.05.2025, ПРАЙМ

В Белом доме сделали заявление относительно снижения пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не собирается в одностороннем порядке снижать пошлины на импорт из Китая, несмотря на ранее прозвучавшие заявления о... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T20:38+0300

2025-05-09T20:38+0300

2025-05-09T20:39+0300

экономика

белый дом

дональд трамп

пошлины

китай

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ВАШИНГТОН, 9 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему не собирается в одностороннем порядке снижать пошлины на импорт из Китая, несмотря на ранее прозвучавшие заявления о возможности их сокращения на 80%, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отметила, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии. "Президент по-прежнему придерживается позиции, что он не будет в одностороннем порядке снижать тарифы в отношении Китая", - подчеркнула Левитт в ходе регулярного брифинга. Ранее китайский МИД сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News сказал, что его встречи с представителями Китайской Народной Республики в Швейцарии пройдут в субботу-воскресенье. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

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китай

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белый дом, дональд трамп, пошлины, китай